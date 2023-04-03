التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

يقبع ليفربول في المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، مع تبقي 11 مباراة للفريق الأحمر على نهاية البطولة، بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد امس الأحد، وهو ما دفع بعض التقارير الصحفية، إلى زعم رحيل نجما الفريق المصري محمد صلاح، والهولندي فان دايك، بسبب صعوبة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

قطبي إسبانيا وخناقة على صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن منافسة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وذكر "راديو كتالونيا" أن برشلونة يرغب في التعاقد مع جناح أيمن بإمكانيات مميزة يساعده على حصد الألقاب، ويجد في هداف ليفربول هذا الموسم ضالته.

وأضاف، أن قائمة برشلونة تضم الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، إضافة إلى لاعبي ليفربول صلاح ولويس دياز.

صلاح ونونيز

وأوضح التقرير، أن برشلونة يعلم أنه سيواجه مصاعب بسبب القواعد الموضوعة من "الليجا" بشأن سقف الرواتب، لكنه سيستمر في العمل على خططه.

ريال مدريد يرغب في تحرير فينسيوس

ووفقا لـ "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد أيضًا وضع صلاح في قائمة من المهاجمين، وتشمل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويود ريال مدريد الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميا في تفرغ البرازيلي فينسيوس لشغل الجهة اليسرى، حيث يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأورجوياني فيدي فالفيردي في تلك الجبهة، رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط، فيما لا يحظى البرازيلي رودريجو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

تحرك الريال تجاه صلاح

يضع ريال مدريد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، كأحد أهدافه في الصيف المقبل للتعاقد معه، في إطار بحث النادي عن تجديد دماء الفريق، بعد موسم محلي يعتبر متواضعاً حتى الآن.

صلاح

وبدأت التحركات من جانب الملكي، بالحديث مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، الذي شهد في مدريد مؤخرا، إلى جانب لعب فينسيوس البرازيلي دورا في جس نبض صلاح، نظرا لعلاقتهما الجيدة، وحالة الانسجام التي تظهر في لقاءاتهما الثنائية خلال الصور التي تتداولها وكالات الأنباء العالمية.

صلاح وفينسيوس

ورغم الانتقادات التي يتلقاها صلاح حاليا إلا أنه هز الشباك 22 مرة وصنع 11 هدفا في 39 مباراة حتى الآن مع ليفربول في جميع البطولات.