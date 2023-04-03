عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

صدى البلد

يقبع ليفربول في المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، مع تبقي 11 مباراة للفريق الأحمر على نهاية البطولة، بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد امس الأحد، وهو ما دفع بعض التقارير الصحفية، إلى زعم رحيل نجما الفريق المصري محمد صلاح، والهولندي فان دايك، بسبب صعوبة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

txt

أجواء ما قبل موقعة الهلال.. دعوات 50 ألف أهلاوي تزلزل ستاد القاهرة

txt

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

txt

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

txt

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

قطبي إسبانيا وخناقة على صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن منافسة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وذكر "راديو كتالونيا" أن برشلونة يرغب في التعاقد مع جناح أيمن بإمكانيات مميزة يساعده على حصد الألقاب، ويجد في هداف ليفربول هذا الموسم ضالته.
وأضاف، أن قائمة برشلونة تضم الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، إضافة إلى لاعبي ليفربول صلاح ولويس دياز.

صلاح ونونيز

وأوضح التقرير، أن برشلونة يعلم أنه سيواجه مصاعب بسبب القواعد الموضوعة من "الليجا" بشأن سقف الرواتب، لكنه سيستمر في العمل على خططه.

txt

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

txt

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

txt

أبهر المشاهدين| ماذا فعل الماكيير في وجه مختطفة ابن جعفر العمدة؟

txt

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

ريال مدريد يرغب في تحرير فينسيوس

ووفقا لـ "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد أيضًا وضع صلاح في قائمة من المهاجمين، وتشمل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويود ريال مدريد الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميا في تفرغ البرازيلي فينسيوس لشغل الجهة اليسرى، حيث يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأورجوياني فيدي فالفيردي في تلك الجبهة، رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط، فيما لا يحظى البرازيلي رودريجو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

txt

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

txt

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

txt

أغلى صفقة في مصر| تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي.. كم يتقاضى؟

txt

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

تحرك الريال تجاه صلاح

يضع ريال مدريد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، كأحد أهدافه في الصيف المقبل للتعاقد معه، في إطار بحث النادي عن تجديد دماء الفريق، بعد موسم محلي يعتبر متواضعاً حتى الآن.

صلاح

وبدأت التحركات من جانب الملكي، بالحديث مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، الذي شهد في مدريد مؤخرا، إلى جانب لعب فينسيوس البرازيلي دورا في جس نبض صلاح، نظرا لعلاقتهما الجيدة، وحالة الانسجام التي تظهر في لقاءاتهما الثنائية خلال الصور التي تتداولها وكالات الأنباء العالمية.

صلاح وفينسيوس

ورغم الانتقادات التي يتلقاها صلاح حاليا إلا أنه هز الشباك 22 مرة وصنع 11 هدفا في 39 مباراة حتى الآن مع ليفربول في جميع البطولات.

ليفربول محمد صلاح دوري ابطال أوروبا الدوري الإنجليزي فان دايك قطبي إسبانيا ريال مدريد برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

ترشيحاتنا

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

دعاء قيام الليل والفجر مستجاب.. 10 كلمات لا تغفلها

بشائر الخير.. عجلة التشغيل تدور في مطار سفنكس الدولي باستقبال 8 آلاف راكب

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

مدينة قال عنها النبي محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائكة.. سؤال الحلقة 11 من وفوق كل ذي علم عليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ