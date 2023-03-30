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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

مثلما تستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين، عقد صفقات كبيرة خلال المواسم القادمة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الجوانب التسويقية والجماهيرية، يستهدف اتحاد الكرة السعودي استقدام مدرب عالمي لقيادة الأخضر إلى كأس العالم.

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الأسطورة الفرنسية على رادار السعودية

دخل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفنى السابق لريال مدريد، قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب السعودى، خلفا لمواطنه هيرفى رينارد.

وأعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم رحيل رينارد عن تدريب الأخضر، بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، حيث قرر المدرب  الرحيل عن منتخب السعودية رغم امتلاكه عقدًا حتى 2027، وكشفت تقارير صحفية أن المدير الفني الفرنسي مرشح لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

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٤ مرشحين لقيادة الأخضر

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود 4 مرشحين لقيادة المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات. 

سعد الشهري
روبرتو مانشيني
خورخى جيسوس

ويأتى في مقدمة المدربين المرشحين على طاولة اتحاد الكرة السعودى؛ الفرنسى زين الدين زيدان، كما يتواجد البرتغالى خورخى جيسوس، مدرب فناربخشة التركى الحالى، والهلال السعودى وبنفيكا السابق، إلى جانب الإيطالي روبرتو مانشيني، إضافة إلى المدرب السعودي سعد الشهري، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، والذي قاد المنتخب "الأخضر" للفوز بكأس آسيا بالنسخة الماضية.

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الإعلان عم اسم المدرب في يونيو

صرح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن الاتحاد سيأخذ الوقت الكافي لاختيار الاسم البديل، حيث لن يتم الإعلان عن بديل رينارد قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية الموسم الحالي.

ياسر المسحل

وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في مارس الجاري، إلا أن المنتخب "الأخضر" خسر من فنزويلا وبوليفيا بنتيجة واحدة (2-1).

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