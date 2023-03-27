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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

صدى البلد

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، من إتمام التعاقد مع مدرب الفريق الجديد، بعد التفاوض مع أكثر من مدرب خلال الفترة الماضية لخلافة فيريرا في تدريب الزمالك، حيث تم ترشيح عدد من الأسماء منها اليوناني تاكيس جونياس المدرب السابق لفريق بيراميدز، والمصريين خالد جلال ومدرب نابولي الايطالي.

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اسم مدرب الزمالك الجديد لغز

كشف سليمان وهدان، نائب رئيس نادي الزمالك، عن مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

سليمان وهدان

وقال وهدان، في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس الإدارة استقر على مدرب الزمالك الجديد، وهو مصري، مشيرا إلى أنه غير مسموح له الإعلان عنه في الوقت الحالي، وهو من أبناء نادي الزمالك.
ولفت الى أن المدرب الجديد للزمالك، سبق أن تولى تدريب الفريق من قبل، وهو ما دفع جمهور الزمالك للتخمين.

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الغندور يحل لغز المدرب

فجر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء خلفا للبرتغالي فيريرا.

خالد جلال

ووفقا لما ذكره الغندور في تصريحات إذاعية، فإن الزمالك في طريقه للإعلان عن خطوة التعاقد مع خالد جلال لتولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن خالد جلال سيبقى في القيادة الفنية للفريق برفقة أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وسيتم منحه حرية اختيار الطاقم المعاون له، على أن يقود الفريق الأبيض مدير فني أجنبي بداية من الموسم المقبل.

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تاكيس جونياس أبرز المرشحين

وظهر في الصورة المدرب اليوناني تاكيس جونياس، خاصة انه ليس جديدا على الدوري المصري، حيث سبق وتولى تدريب بيراميدز في لفترتين سابقتين وقبلهما فريق وادي دجلة، إلا أنه فشل في تحقيق أي بطولة مع الفريقين.

تاكيس جونياس

وبخلاف الأندية المصرية، سبق وقاد جونياس صاحب الـ50 عاما، العديد من الأندية اليونانية، وعلى رأسها جليفادا، إيبيسكوبي، كاليثيا، إيرجوتيليس.

أمير مرتضى

ويقف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة ضد التعاقد مع المدرب اليوناني، حيث يري ان القلعة البيضاء أكبر من تاكيس، فهو مدرب لم يحقق أي بطولة خلال تاريخه مع أى نادى يتولى مهمته الفنية.

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مدرب نابولي مرشح للزمالك

ودخل الإيطالي والتر ماتزاري مدرب نابولي السابق، دائرة المرشحين لتولي مهمة تدريب فريق الزمالك في المرحلة المقبلة.

والتر ماتزاري

وعرض وكلاء اسم المدرب الإيطالي ليدرب الزمالك، حيث سبق له قيادة أندية سامبدوريا ونابولي وإنتر ميلان وكالياري وتورينو، وواتفورد الإنجليزي، إضافة إلى منتخب تايلاند في 2022.

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خالد جلال الأنسب للزمالك

أنهى نادي الزمالك، شويا كبيرا في المفاوضات مع خالد جلال، من أجل تولي مسئولية قيادة نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

خالد جلال

وتعمل إدارة نادي الزمالك، ممثلة في أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على وضع جميع اللاعبين تحت التقييم، وذلك من أجل معرفة احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية.

وسبق لخالد جلال، تولى القيادة الفنية للزمالك عقب رحيل جروس، ونجح فى قيادة الفريق للحصول على بطولة كأس مصر عام 2018.

المدربين المرشحين لقيادة الزمالك قيادة الزمالك خالد جلال نادي الزمالك تاكيس جونياس مدرب نابولي الايطالي

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