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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

نوة العوة - برد العجوزة
نوة العوة - برد العجوزة

بعد تصريحات هيئة الأرصاد الجوية بانتهاء فصل الشتاء رسميا، وسادت حالة من الجدل حول استقبال البلاد لآخر النوات الشديدة التي تضرب البلاد يوم 24 مارس من كل عام، وتعرف باسم «نوة العوة وبرد العجوزة»، وتستمر 6 أيام، وتكون مصحوبة برياح شرقية، ممطرة أحيانًا، ويعقبها نوة الخماسين، التي تشهد طقسًا دافئًا نسبيًا.

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آخر النوات الكبرى

بحسب كشف نوات المدن الساحلية، فإن نوة العوة هي الأخيرة المصاحبة للبرودة في الجو، حيث تبدأ أيام الربيع بـ«نوة العوة». 

وترجع تسميتها إلى شدة أصوات الرياح المصاحبة لها ليلًا، والتي تتسبب في إخافة المواطنين.

ونوة العودة وبرد العجوزة، هي النوة التي تتبع نوة الشمس الكبرى وتضرب السواحل الشمالية في مارس ، وتستمر لمدة يومين وتتميز بأنها تكون مصحوبة برياح شرقية، ولا تكون ممطرة في معظم الأحيان.

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تقلبات جوية شديدة

مع بدء نوة «العوة العجوزة»، حذّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد بدءًا من مساء غد الجمعة، الذي يوافق ثاني أيام شهر رمضان، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، على ارتفاع من 5 لـ6 كم من سطح الأرض.

منار غانم

ويصاحب المنخفض، امتداد منخفض البحر الأحمر «منخفض السودان الموسمي» على سطح الأرض مصحوبًا بكتل هوائية رطبة من البحر الأحمر، يعملان على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

منخفض السودان

وتقول عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إنّ منخفض السودان الموسمي يؤثر على البلاد في الأغلب خلال فصلي الربيع والخريف، وينشط عادة في الربيع الذي يشتهر بالمنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الغربية يصاحبها الأتربة والرمال المُثارة.

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توقعات بأمطار رعدية وسيول

شددت الدكتورة منار غانم، على ان الأمطار تبقى العنصر الأهم في هذه الحالة الجوية، التي تصل ذروتها يوم الجمعة المقبل، مع فترة المساء أو الظهيرة، وتستمر حتى مساء يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع سقوط الأمطار التي تتفاوت شدتها بين متوسطة، وغزيرة ورعدية أحيانًا على أغلب محافظات شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ونتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في محافظات سيناء من المتوقع أن تتشكل بعض السيول.

وبالنسبة للقاهرة تشير إلى أنه من الممكن أن تشهد أمطارا متوسطة، قد تغزر أحيانًا في بعض الأماكن، وقد تؤثر على الأنشطة اليومية بشكل كبير.

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نصائح الأرصاد للمواطنين

توقعت هيئة الارصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الذي يبدأ السبت المقبل، بقيم تتراوح من 4 لـ7 درجات على أغلب أنحاء الجمهورية، إضافة إلى نشاط للرياح، يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت الدكتورة «منار»، المواطنين من ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، خلال أول وثاني أيام رمضان، إذ تسجّل العظمى على القاهرة 27 درجة مئوية، ما يستوجب خلال فترة السحور تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، لتجنب الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وإن ظلت الأجواء باردة خلال فترات الليل.

طقس متقلب أمطار رعدية نوة العوة هيئة الأرصاد الجوية فصل الشتاء نوة العوة وبرد العجوزة

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