مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من النساء والفتيات، صورا للإعلامية ياسمين عز، مصحوبة بعبارات الشماتة، بعد وقوعها ضحية لأحد مقالب رامز جلال، في برنامجه "رامز نيفر إند" الذي يقدمه في رمضان على شاشة "MBCمصر".

شماتة النساء في ياسمين عز

أفادت بعض التقارير الصحفية، بأن الإعلامية ياسمين عز ستكون ضمن ضحايا رامز جلال 2023 في برنامج رامز نيفر إند، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وأبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حماسهم لهذه الحلقة، لا سيما أن رامز جلال عادة ما يسخر من ضيوفه قبل المقلب بطريقة طريفة، وهو ما دفع النساء والفتيات الى ابداء شماتة واضحة في ياسمين عز.

ويشهد الموسم الجديد فكرة جديدة، حيث سيكون هناك مقلبين وليس واحد، الأول من خلال إيقاع الضحية في حلبة مصارعة ثيران، والثاني من خلال مطعم معلق في الهواء.

أسماء ضحايا رامز الـ 30

كشفت مصادر في قناة Mbc مصر، عن اختيار عدد من الشخصيات تخطت الـ30 شخصية، وتم تصوير جميع الحلقات، ووقع الاختيار على 30 شخصية ما بين رياضيين وفنانين.

وتضم قائمة الرياضيين

1- كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي

2- محمود كهرباء، لاعب الأهلي

3- أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي

4- إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي

5- أحمد فتوح، لاعب الزمالك

6- الحكم إبراهيم نور الدين

7- لاعب الأهلي السابق مصطفى يونس

ومن الفنانون الذين وقع عليهم الاختيار:

8- أحمد السقا

9- محمد رمضان

10- مصطفى كامل

11- ويجز

12- حمو بيكا

13- ياسمين عز

14- نسرين أمين

15- رامي صبري

16- أسماء جلال

17- مصطفى خاطر

18- ليلى أحمد زاهر

19- شيرين عبدالوهاب

20- هنا الزاهد

21- حلا شيحا

22- فيفي عبده

23- رنا رئيس

24- محمد ممدوح (تايسون)

25ـ وفاء عامر

26ـ محمد فؤاد

27ـ بسنت شوقي

28ـ محمد فراج

29ـ ويزو

30ـ حسن شاكوش

كشف مقلب "رامز نيفر اند"

كانت الفنانة نسرين أمين، كشفت تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في رمضان 2023، حيث أكدت أنه مقلب جديد، وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وأضافت نسرين أمين في لقائها مع الإعلامية إنجي على في برنامج أسرار النجوم على إذاعة "نجوم إف إم": «السنة دي اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز، وتعرضت لإصابة في إيدي، والمقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يتحمله، لو لديّ فرصة تقديم برنامج، لا أتمنى تقديم برنامج مقالب بالتأكيد»، مشيرة الى تعرضها لإصابة أثناء التصوير.​