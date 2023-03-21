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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الموضوع شبه انتهى.. تفاصيل انتقال ميسي لنادي سعودي في صفقة مفاجئة

صدى البلد

كشفت تقارير سعودية، عن إتمام نادي الهلال، الاتفاق مع النجم العالمي ليونيل ميسي، من أجل الانضمام إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأصبحت كلمتي "ميسي هلالي" الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر لميسي العديد من الصور التصويرية بقميص الهلال، منذ أول خبر عن إمكانية إنتقاله للنادي السعودي.

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ميسي هلالي بعقد 3 سنوات

وأكدت صحيفة "اليوم السعودية" عبر صفحة الموقع "الميدان الرياضي" على "تويتر": "ميسي ما بين الهلال والاتحاد حسم الأمر للأول لمدة ثلاث سنوات".

وأضافت: "تأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان ضد اللاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير، عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم".

ونقل حساب صوت الهلال منذ قليل، الخبر أيضاً وكتب: "عاجل| الميدان ميسي هلاليًا لمدة (3) مواسم".

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البرغوث طلب 600 مليون يورو

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، الإسباني، فإن الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على البرغوث، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو.

صورة متخيلة

وأوضح البرنامج، أن ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا.

وأكد البرنامج الإسباني، أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا، وكان رد الهلال برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا.

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الجمع بين الغريمين في كلاسيكو جديد

ترغب السعودية في الجمع بين ميسي وغريمه التقليدي، كريستيانو رونالدو، في دوري واحد، مثلما كان الحال في معظم مسيرتهما الكروية في الدوري الإسباني، لتزيد من تسويق المسابقة المحلية في السنوات المقبلة.

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو، في الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، بعد الخلافات بين صاروخ ماديرا ومدربه تين هاج.

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تضارب المواقف سبب رحيل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حدوث تضارب بين مُلاك نادي باريس سان جيرمان في قطر، ومسؤولي الفريق الفرنسي، حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعافي من خيبة أمله على الصعيد الأوروبي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، كما يحاول تحسين تشكيلته للموسم المقبل، وظل ملف مستقبل ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان أحد أبرز الأمور الشائكة على طاولة النادي الفرنسي.

وأفادت التقارير، بأن باريس سان جيرمان في وضع غريب، فمن ناحية عندما تحدثوا وجهًا لوجه مع خورخي ميسي والد البرغوث، أظهروا استعدادهم للاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني، لكنهم أظهروا كذلك شكوكًا معينة بشأن الأموال التي ستكون متاحة من أجل تحسين الفريق، مشيرين إلى بعض مشاكل الرواتب الجماعية.

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