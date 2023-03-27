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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

صدى البلد

لا تزال الأمور في ليفربول غير مستقرة، نتيجة توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، بطريقة مذلة على يد ريال مدريد الإسباني، وتأخر ترتيبه في الدوري، بما يعني صعوبة لحاقه بالمربع الذهبي الذي يضمن معه المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، لتبدأ مرحلة التخطيط للتغيير الشامل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ماذا يدور داخل قلعة الانفيلد؟

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لإحداث تغييرات شاملة في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

يورجن كلوب

وبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب، في كتابة تقريره النهائي بأسماء من يرغب في الاستغناء عنهم، مقابل التعاقد مع لاعبين جدد يستطيعون إحداث فارق مع الفريق صاحب الأداء الباهت، بعدما افتقد الفريق شخصيته القوية المعروفة عنه في المحافل الأوروبية.

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مشروع الريدز للإطاحة بعدد من اللاعبين

أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن نادي ليفريول مستعد للشروع في برنامج إعادة بناء كبير هذا الصيف.

ماتيب

ويتطلع يورجن كلوب، إلى تعزيز خط الوسط بلاعبين جدد يمتلكون مقومات عالمية، افتقدها لاعبو خط الوسط في ليفربول هذا الموسم، إضافة الى أحد المدافعين اعتبره كلوب ضمن أسباب الهزائم المتكررة.

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رحيل 9 لاعبين للاستعانة بلاعب دورتموند

كشفت التقارير، عن استهداف ليفربول للنجم الإنجليزي "جود بيلينجهام"، هدفا رئيسيا لتحقيق غايته، على الرغم من أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المحتمل أن يكلف الريدز أكثر من 100 مليون يورو.

جود بيلينجهام

ولتحقيق التعاقدات المأمولة، فإنه بات يتعين على ليفربول التخلص من عدد كبير من اللاعبين، من الممكن أن يصل عددهم إلى 9 لاعبين.

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قائمة الراحلين عن ليفربول

أوضحت التقارير، أن هناك 3 لاعبين تم تأكيد رحيلهم في الصيف، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

روبرتو فيرمينو

كما وضع كلوب أسماء 6 لاعبين آخرين في قائمة المستبعدين خلال الصيف المقبل، وبات رحيلهم أمرا واقعا، منهم قلوب الدفاع "ريز وليامز، نات فيليبس، جويل ماتيب".

كيليهر

الحارسان الإيرلندي كاومان كيليهر، والإسباني أدريان سيودعان الريدز نهاية الموسم ايضا، حيث سيسعى النادي للتعاقد مع حارس بديل قوي، إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، الذي لم يحالفه الحظ بالإصابات هذا الموسم، ولعب أقل من 15 دقيقة فقط.

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ترتيب صلاح في قائمة المستبعدين

على الرغم من التكهنات بالتخلص من الفرعون المصري محمد صلاح نتيجة راتبه المرتفع، لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق، إلا أن المفاجأة كانت في تمسك كلوب بكابتن منتخب  مصر، وعدم الرغبة في التفريط في الهداف التاريخي للنادي.

كلوب وصلاح

وجاء المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في قائمة اللاعبين الخمسين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

صلاح

وحل صلاح في الترتيب الرابع براتب سنوي بلغ 18.2 مليون جنيه إسترليني، بينما تصدر القائمة البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بـ20.8 مليون إسترليني.

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