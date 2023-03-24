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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

صدى البلد

تصدر إعلان إحدى شركات المحمول، مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمشاركة فخر العرب محمد صلاح برفقة زوجته وابنتيه “مكة وكيان” في الاعلان، وفي الخلفية صوت الهضبة عمرو دياب.

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ظهور محمد صلاح وعائلته في إعلان

ظهر كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي، في إعلان مُعبر، حيث يدور حول رسالة شكر كما جاءت كلمات الأغنية، لكل من ساهموا في دعم الشبكة طوال الوقت.

لقطات من الإعلان

وعبرت كلمات الأغنية عن الفكرة، والصور التي جمعت مشاهد بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأصدقاء، وظهر في الإعلان محمد صلاح بمشاركة عائلته كدليل على دعمهم له في مشواره.
والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

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اشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

حاز الإعلان على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الجمع بين ثنائي يتمتع بشعبية جارفة في مصر والوطن العربي.

صلاح مع زوجته وابنته

وكتب أحد النشطاء: “إعلان فوادفون السنة دي برعاية صوت عمرو دياب، وعائلة محمد صلاح، من أجمل وألطف الإعلانات اللي اتعملت في رمضان في آخر كام سنة”.

صلاح وزوجته

وتابعت أخرى: “عمرو دياب، محمد صلاح.. عيد الام.. رمضان.. نوستالجيا التسعينات، من الاخر اعلان تحفة”، وأضاف ثالث: “إعلان فودافون الجديد في رمضان، وظهور صلاح وعائلته، وكلمات جميلة من عمرو دياب بتعبر عن حب صلاح وامتنانه لزوجته اللي وقفت جنبه وساندت، ايه الجمال والعظمة دي .. اعلان فودافون من اجمد اعلانات السنة”.

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أجر صلاح والهضبة في إعلان “شكرا من هنا لبكرة”

كشفت مصادر بالشركة المُعلنة، عن الأجر الذي تقاضاه كل من محمد صلاح وعمر دياب، نظير الظهور والغناء بالإعلان.

عمرو دياب وصلاح

وحصل كابتن منتخب مصر محمد صلاح هو وزوجته وأولاده، على مبلغ وصل إلي 5 مليون دولار من أجل إعلان شكرا من هنا لبكرة، بينما تقاضى النجم عمرو دياب، مبلغ ضخم للغاية من أجل غناء اغنية شكراً من هنا لبكرة، وصل الى 2 مليون دولار.

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ليفربول يهنئ صلاح بأغنية بكار

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة نجم الفريق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بحلول شهر رمضان المبارك بطريقة مختلفة.

صلاح

ونشر نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحتوي على صور لمحمد صلاح، على أنغام تتر المسلسل الكرتوني الشهير "بكار"، الذي غناه المطرب محمد منير، وعلق حساب ليفربول: “هذا العمل الرمضاني الأيقوني وصف صلاح قبل 20 عامًا من الآن، رمضان كريم”.

ايه العظمة دي الهضبة صلاح وعائلته محمد صلاح عمرو دياب

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