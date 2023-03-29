تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء ومقطع فيديو، عن ثورة الفنان محمد سعد، وتعديه بالضرب على مخرج العمل إبرام نشأت، بسبب فشل المسلسل في تحقيق نسبة مشاهدة عالية، كما كان يأمل سعد.

سعد يتقمص شخصية اللمبي

في واقعة غريبة، تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو بطله الفنان الكوميدي محمد سعد، الذي دخل في وصلة توبيخ لطاقم العمل في مسلسله الذي يعرض حاليا "الحاج اكسلانس".

محمد سعد

وأشار رواد السوشيال ميديا، إلى أن الفيديو عبارة عن مقطع من خناقة كبيرة، تعدى فيها محمد سعد على المخرج وطاقم التصوير، بسبب تأخر التصوير وعدم تحقيق المسلسل للنجاح المتوقع من بطل العمل، الذي يكرر شخصية الحناوي التي قدمها من قبل في فيلم "كركر".

سعد يسب طاقم عمل إكسلانس

وظهر محمد سعد في مقطع الفيديو، يصيح في طاقم المسلسل بعصبية، ويوجه لهم السباب، قائلا: "انا صابر من قبل المسلسل ما يبدأ، ده انتو مقرفين قوي، ايه ده، انتو اوفر، محدش يطيقكوا، ده انتو فشلة".

انفعال محمد سعد

وتابع سعد بانفعال وهو يتحرك وسط مكان التصوير: "قاعد بحارب وراكوا، اللي مش عاجبه كلمة يقول، فيه حد عنده حاجة".

مخرج العمل يوضح سبب الخناقة

في أول رد فعل من مخرج المسلسل ابرام نشأت، على تداول الأنباء بتعدي الفنان محمد سعد عليه، نفى نشأت الواقعة تماما، مؤكدا أنه ليس طرفا في الخناقة.

وكتب ابرام نشأت على حسابه عبر فيسبوك: "مساء الفل.. حبيت اوضح لسيادتكم وللسادة الصحفين المحترمين حقيقة الموضوع المتداول، الخناقة دي مش معايا ولا مع الكرو، وهي مع اتنين مع الناس اللي المفروض تبقي مسيطرة على لوكيشن المنطقة".

ابرام نشأت

وأضاف المخرج: "وحصلت المشادة نتيجة عدم السيطرة علي الشارع وتعطيل حركة التصوير لمدة ساعات، واستاذ محمد سعد اخويا وصديقي، واكتر الناس اللي بحبها، وهو اللي رشحني لاخراج مسلسل اكسلانس، وطول الوقت اصحاب واخوات ومتفاهمين جدا من بداية التصوير لحد الان، صباحكم فل واحنا كلنا كويسين ومعندناش مشاكل وعاملين مسلسل جامد جدا".

رفض تصريحات المخرج على السوشيال ميديا

على الرغم من تصريحات المخرج، إلا أن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضت ما أدلى به المخرج.

وكتب أحد المعلقين من الفنيين العاملين بالمسلسل: "حقه بالمناسبة، لأن فريق العمل الفاشل اللى معاه بوظوله 4 ايام تصوير، بسبب عدم سيطرتهم على اللوكيشن، وكلنا شوفنا ده، وخساير الايام دى وصلت 150 الف اترموا على الارض بسبب كده".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 20 الف مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحه، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.