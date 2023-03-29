عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء ومقطع فيديو، عن ثورة الفنان محمد سعد، وتعديه بالضرب على مخرج العمل إبرام نشأت، بسبب فشل المسلسل في تحقيق نسبة مشاهدة عالية، كما كان يأمل سعد.

txt

نجاح وإخفاق بمسلسل واحد..ماذا فعل الماكيير في وجه مختطف ابن جعفر العمدة؟

txt

ضربة موجعة ضد المتسبب في انهيار الأخضر..جمع 40 مليار دولار وسقط في قبضة الشرطة

txt

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

txt

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

سعد يتقمص شخصية اللمبي

في واقعة غريبة، تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو بطله الفنان الكوميدي محمد سعد، الذي دخل في وصلة توبيخ لطاقم العمل في مسلسله الذي يعرض حاليا "الحاج اكسلانس".

محمد سعد

وأشار رواد السوشيال ميديا، إلى أن الفيديو عبارة عن مقطع من خناقة كبيرة، تعدى فيها محمد سعد على المخرج وطاقم التصوير، بسبب تأخر التصوير وعدم تحقيق المسلسل للنجاح المتوقع من بطل العمل، الذي يكرر شخصية الحناوي التي قدمها من قبل في فيلم "كركر".

txt

أغلى صفقة في مصر| تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي.. كم يتقاضى؟

txt

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

txt

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

txt

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

سعد يسب طاقم عمل إكسلانس

وظهر محمد سعد في مقطع الفيديو،  يصيح في طاقم المسلسل بعصبية، ويوجه لهم السباب، قائلا: "انا صابر من قبل المسلسل ما يبدأ، ده انتو مقرفين قوي، ايه ده، انتو اوفر، محدش يطيقكوا، ده انتو فشلة".

انفعال محمد سعد

وتابع سعد بانفعال وهو يتحرك وسط مكان التصوير: "قاعد بحارب وراكوا، اللي مش عاجبه كلمة يقول، فيه حد عنده حاجة".

txt

دعم جماهيري للأهلي أمام الهلال.. هل يفعلها ويخطف بطاقة التأهل؟| 50 ألف متفرج في ملعب الرعب

txt

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

txt

الموضوع شبه انتهى.. تفاصيل انتقال ميسي لنادي سعودي في صفقة مفاجئة

txt

رحيل فيريرا | مدرب الزمالك أجنبي.. والمفاضلة بين اثنين (تفاصيل)

مخرج العمل يوضح سبب الخناقة

في أول رد فعل من مخرج المسلسل ابرام نشأت، على تداول الأنباء بتعدي الفنان محمد سعد عليه، نفى نشأت الواقعة تماما، مؤكدا أنه ليس طرفا في الخناقة.

وكتب ابرام نشأت على حسابه عبر فيسبوك: "مساء الفل.. حبيت اوضح لسيادتكم وللسادة الصحفين المحترمين حقيقة الموضوع المتداول، الخناقة دي مش معايا ولا مع الكرو، وهي مع اتنين مع الناس اللي المفروض تبقي مسيطرة على لوكيشن المنطقة".

ابرام نشأت

وأضاف المخرج: "وحصلت المشادة  نتيجة عدم السيطرة علي الشارع وتعطيل حركة التصوير لمدة ساعات، واستاذ محمد سعد اخويا وصديقي، واكتر الناس اللي بحبها، وهو اللي رشحني لاخراج مسلسل اكسلانس، وطول الوقت اصحاب واخوات ومتفاهمين جدا من بداية التصوير لحد الان، صباحكم فل واحنا كلنا كويسين ومعندناش مشاكل وعاملين مسلسل جامد جدا".

txt

انخفضت 14 جنيها دفعة واحدة.. السعر الجديد للفراخ هدية الحكومة للمواطنين في رمضان

txt

برعاية تركي آل شيخ.. هل استعان رامز جلال بـ كريستيانو رونالدو للايقاع بضحاياه؟

txt

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

txt

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

رفض تصريحات المخرج على السوشيال ميديا

على الرغم من تصريحات المخرج، إلا أن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضت ما أدلى به المخرج.

وكتب أحد المعلقين من الفنيين العاملين بالمسلسل: "حقه بالمناسبة، لأن فريق العمل الفاشل اللى معاه بوظوله 4 ايام تصوير، بسبب عدم سيطرتهم على اللوكيشن، وكلنا شوفنا ده، وخساير الايام دى وصلت 150 الف اترموا على الارض بسبب كده".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 20 الف مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحه، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تقمص شخصية اللمبي تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس تحطيم اللوكيشن ابرام نشات المسلسل اللمبي الحناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

ترشيحاتنا

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. تحذير هام بشأن طقس السعودية اليوم

قمر رمضان يصل إلى لحظة التربيع الأول بعد قليل

هل يجوز المضمضة لمقاومة العطش في الصيام.. العلماء على قولين

شاهد|روبوتات ذكية تقدم خدمات الفتوى بالمسجد الحرام

وزير إسرائيلي يحذف تغريدة أهان فيها بايدن

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

بسبب بيرسينج البطن.. ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة |شاهد

قتل حبيبها.. شابة تنتقم من زعيم عصابة كولومبية بطريقة جهنمية

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ