نجاح وإخفاق بمسلسل واحد..ماذا فعل الماكيير في وجه مختطف ابن جعفر العمدة؟

يحظى مسلسل جعفر العمدة، بمتابعة كبيرة، حيث ينتظر الجمهور أعمالا مميزة نتيجة التعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، عقب نجاح الثنائي من قبل في مسلسلي الأسطورة والبرنس، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا، إلا أن ما لفت نظر الجمهور كان في ماكياج الفنانين، حيث نجح الماكيير مرة وفشل مرة أخرى خلال الحلقات الماضية.

هل غاب المخرج عن مشهد الخناقة؟

مع عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، وتحديدًا مع التتابع الدرامي الخاص بشخصية كارم "شقيق زوجة العمدة الثالثة"، بعد المشاجرة بين جعفر وكارم، ظهرت عدة تساؤلات بشأن ماكياج الأخير، بعد تعرضه للضرب في أكثر من مشهد.

بعد قيام جعفر بضرب كارم وسحله في الشارع، يخرج كارم من هذه المعركة وهو محمول على أربع من قبل جيرانه وأهل الحارة، وبعد ساعات قليلة من الخناقة يتحدث كارم مع أهله ويخبرهم أنه لن يترك جعفر العمدة، وسيقوم بقتله نتيجة لما فعله معه، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى التساؤل عن دور المخرج بعد كل هذا الضرب.

الغريب في هذا المشهد أن كارم كان يتحدث وهو في صحة أفضل ومتمالك لنفسه وهو ما يتنافى مع ما رأيناه من حالة الإعياء التي أصيب بها بعد علقة جعفر.

ماكياج مش مفهوم

بعد ان استعاد كارم عافيته شيئاً فشيئاً، ظهر في احد المشاهد وعيناه مفتوحتان، خاصة العين اليمنى المصابة من أسفل فقط.

أثناء اتفاقه مع ربيع على قتل جعفر العمدة، نلاحظ أن كارم عينيه اليمنى مغلقة، في مشهد يتناقض مع مشهد حديثه مع أهله بعد الخناقة، حيث كانت عينيه اليمنى مغلقة، ومن المفترض أن مشهد اتفاقه مع ربيع بعد أيام من الخناقة ومن مشهد جلوسه مع أهله.

وتكررت نفس العين المغلقة في مشهد مواجهة جعفر له في بيته وكشفه لخطة قتله، قابله كارم بعين يمنى مغلقة كذلك.

ماكياج عالمي لخاطفة ابن جعفر

في مشهد هو الأروع في الدراما الرمضانية، ظهور فاطمة التي قامت بتربية ابن جعفر أثناء مقابلة بلال ابو شامة، مختطف الطفل، في الحلقة السادسة.

أظهر الماكير فاطمة التي تخطت الخمسين من عمرها، وهي شابة في مقتبل العمر بشكل رائع، دفع رواد السوشيال ميديا إلى تداول الصور، والتساؤل حول كيفية تحويل سيدة مسنة إلى شابة بهذا الشكل.

ابن العمدة على قيد الحياة

وانتهت الحلقة السادسة، بالكشف عن أن ابن جعفر العمدة لايزال على قيد الحياة، بعد ان ربته فاطمة التي اخذته من بلال شامة، واخبرته ان الولد توفى وقامت بتربيته.