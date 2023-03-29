عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نجاح وإخفاق بمسلسل واحد..ماذا فعل الماكيير في وجه مختطف ابن جعفر العمدة؟

صدى البلد

يحظى مسلسل جعفر العمدة، بمتابعة كبيرة، حيث ينتظر الجمهور أعمالا مميزة نتيجة التعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، عقب نجاح الثنائي من قبل في مسلسلي الأسطورة والبرنس، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا، إلا أن ما لفت نظر الجمهور كان في ماكياج الفنانين، حيث نجح الماكيير مرة وفشل مرة أخرى خلال الحلقات الماضية.

txt

ضربة موجعة ضد المتسبب في انهيار الأخضر..جمع 40 مليار دولار وسقط في قبضة الشرطة

txt

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

txt

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

txt

أغلى صفقة في مصر| تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي.. كم يتقاضى؟

هل غاب المخرج عن مشهد الخناقة؟  

مع عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، وتحديدًا مع التتابع الدرامي الخاص بشخصية كارم "شقيق زوجة العمدة الثالثة"، بعد المشاجرة بين جعفر وكارم، ظهرت عدة تساؤلات بشأن ماكياج الأخير، بعد تعرضه للضرب في أكثر من مشهد.

بعد قيام جعفر بضرب كارم وسحله في الشارع، يخرج كارم من هذه المعركة وهو محمول على أربع من قبل جيرانه وأهل الحارة، وبعد ساعات قليلة من الخناقة يتحدث كارم مع أهله ويخبرهم أنه لن يترك جعفر العمدة، وسيقوم بقتله نتيجة لما فعله معه، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى التساؤل عن دور المخرج بعد كل هذا الضرب.

الغريب في هذا المشهد أن كارم كان يتحدث وهو في صحة أفضل ومتمالك لنفسه وهو ما يتنافى مع ما رأيناه من حالة الإعياء التي أصيب بها بعد علقة جعفر.

txt

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

txt

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

txt

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

txt

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

ماكياج مش مفهوم

بعد ان استعاد كارم عافيته شيئاً فشيئاً، ظهر في احد المشاهد وعيناه مفتوحتان، خاصة العين اليمنى المصابة من أسفل فقط.

أثناء اتفاقه مع ربيع على قتل جعفر العمدة، نلاحظ أن كارم عينيه اليمنى مغلقة، في مشهد يتناقض مع مشهد حديثه مع أهله بعد الخناقة، حيث كانت عينيه اليمنى مغلقة، ومن المفترض أن مشهد اتفاقه مع ربيع بعد أيام من الخناقة ومن مشهد جلوسه مع أهله.

وتكررت نفس العين المغلقة في مشهد مواجهة جعفر له في بيته وكشفه لخطة قتله، قابله كارم بعين يمنى مغلقة كذلك.

txt

انخفضت 14 جنيها دفعة واحدة.. السعر الجديد للفراخ هدية الحكومة للمواطنين في رمضان

txt

هدايا الحكومة للمواطنين قبل رمضان| كيلو اللحمة بـ 150 جنيها| تفاصيل

ماكياج عالمي لخاطفة ابن جعفر

في مشهد هو الأروع في الدراما الرمضانية، ظهور فاطمة التي قامت بتربية ابن جعفر أثناء مقابلة بلال ابو شامة، مختطف الطفل، في الحلقة السادسة.

أظهر الماكير فاطمة التي تخطت الخمسين من عمرها، وهي شابة في مقتبل العمر بشكل رائع، دفع رواد السوشيال ميديا إلى تداول الصور، والتساؤل حول كيفية تحويل سيدة مسنة إلى شابة بهذا الشكل.

txt

برعاية تركي آل شيخ.. هل استعان رامز جلال بـ كريستيانو رونالدو للايقاع بضحاياه؟

txt

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

txt

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

txt

دعم جماهيري للأهلي أمام الهلال.. هل يفعلها ويخطف بطاقة التأهل؟| 50 ألف متفرج في ملعب الرعب

ابن العمدة على قيد الحياة

وانتهت الحلقة السادسة، بالكشف عن أن ابن جعفر العمدة لايزال على قيد الحياة، بعد ان ربته فاطمة التي اخذته من بلال شامة، واخبرته ان الولد توفى وقامت بتربيته.

جعفر العمدة الماكير متختطفة ابن جعفر العمدة محمد سامى محمد رمضان ماكياج الفنانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

خالد الغندور يوجه رسالة لـ محمود كهربا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم الأكل والشرب بعد الفجر ظنا في عدم طلوعه

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

رضا عبد العال يُفجر مفاجأة بشأن انضمام مصطفى محمد إلى الأهلي

ورقة بملابسه كشفت السر.. الإمارات تحقق في ملابسات تخلّص آسيوي من حياته

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

قتل حبيبها.. شابة تنتقم من زعيم عصابة كولومبية بطريقة جهنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح وإخفاق بمسلسل واحد..ماذا فعل الماكيير في وجه مختطف ابن جعفر العمدة؟

مسبش إيديها لحظة.. صور تجمع فراج وبسنت شوقي بعد مقلب رامز

مرعب.. خروج رجال من حفرة في جبل ذهب بالكونغو.. ما القصة؟

ولد أم بنت.. تقنية جديدة تحدد جنس المولود| تفاصيل

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ