400 ألف جنيه.. ماذا قال أحمد عبد القادر عن غرامة الأهلي بعد واقعة كولر؟

لا تزال أجواء فوز الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة مسيطرة على الأجواء، بعدما تمكن الأهلي من خطف بطاقة التأهل، وأصبح في المركز الثاني بمجموعته بدوري الأبطال، ولم يعكر صفو الاحتفالات سوى تجهم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، ورفضه الاحتفال مع مدربه مارسيل كولر بشكل غير لائق، ما أثار جماهير الأهلي ضده.

غضب بلا مبرر من أحمد عبد القادر

شارك أحمد عبد القادر، أحد الموهوبين بفريق الأهلي، في التشكيلة الأساسية للمباراة، وتمكن من صناعة الهدف الأول لمحمود عبد المنعم كهربا.

ورغم عدم ظهوره بمستوى جيد، أظهر عبد القادر انفعالًا غير مبرر عقب استبداله في الدقيقة 62، ودخول حسين الشحات بديلا له، والذي تمكن من إحراز هدفي الحسم.

وزاد عبد القادر في عناده، ورفض طلب كولر بالاحتفال مع الجماهير عقب اللقاء، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب، حيث أظهرت بعض اللقطات المصورة عدم رغبة عبد القادر في مصافحة مدربه بعد نهاية المباراة.

الجماهير تطالب بمعاقبة عبد القادر

طالبت الجماهير عبر صفحات السوشيال ميديا، بمعاقبة اللاعب أحمد عبد القادر على ما بدر منه من اعتراض وانفعال في المباراة.

وكتب أحد المشجعين: "إدارة الأهلي المفروض تصالحنا بإعلان عقوبة رادعة ضد المدعو أحمد عبدالقادر، واللي عمله مع كولر ده لازم يتحول للتحقيق، ويتجمد كام مباراة في الموسم، أصله مش ماردونا يعني، لاعب اناني، ونزل حسين الشحات الله يباركله انقذنا، يبقى مش طالبة عبد القادر ابن امبارح يعمل نجم ويحلو على كولر، يا ريت الأهلي يبعده إعارة شوية عشان يتربى".

وعلق آخر: "اتمنى يتجمد 12 ماتش زي ما حصل مع كهربا بعد اهانة موسيماني".

توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب

أعلن النادي الأهلي، عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعب الفريق أحمد عبد القادر، نظرًا لما بدر منه، عقب مباراة الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر، بسبب تعامله غير اللائق مع المدير الفني مارسيل كولر عقب نهاية المباراة.

وكشف مصدر بالأهلي، إلى أن عبد القادر تقبل عقوبة الأهلي، موضحًا أنها بلغت 400 ألف جنيه.

اعتذار عبد القادر للمدرب

بعث أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة اعتذار خاصة إلى مدربه السويسري مارسيل كولر، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، على خلفية الواقعة التي جمعت بينهما بعد لقاء الهلال السوداني.

وكتب عبد القادر، رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام: "الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضه قدام الكل.. هاتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل".