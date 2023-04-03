عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

400 ألف جنيه.. ماذا قال أحمد عبد القادر عن غرامة الأهلي بعد واقعة كولر؟

صدى البلد

لا تزال أجواء فوز الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة مسيطرة على الأجواء، بعدما تمكن الأهلي من خطف بطاقة التأهل، وأصبح في المركز الثاني بمجموعته بدوري الأبطال، ولم يعكر صفو الاحتفالات سوى تجهم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، ورفضه الاحتفال مع مدربه مارسيل كولر بشكل غير لائق، ما أثار جماهير الأهلي ضده.

txt

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

txt

أجواء ما قبل موقعة الهلال.. دعوات 50 ألف أهلاوي تزلزل ستاد القاهرة

txt

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

txt

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

غضب بلا مبرر من أحمد عبد القادر

شارك أحمد عبد القادر، أحد الموهوبين بفريق الأهلي، في التشكيلة الأساسية للمباراة، وتمكن من صناعة الهدف الأول لمحمود عبد المنعم كهربا.

ورغم عدم ظهوره بمستوى جيد، أظهر عبد القادر انفعالًا غير مبرر عقب استبداله في الدقيقة 62، ودخول حسين الشحات بديلا له، والذي تمكن من إحراز هدفي الحسم.

وزاد عبد القادر في عناده، ورفض طلب كولر بالاحتفال مع الجماهير عقب اللقاء، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب، حيث أظهرت بعض اللقطات المصورة عدم رغبة عبد القادر في مصافحة مدربه بعد نهاية المباراة.

txt

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

txt

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

txt

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

txt

أغلى صفقة في مصر| تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي.. كم يتقاضى؟

الجماهير تطالب بمعاقبة عبد القادر

طالبت الجماهير عبر صفحات السوشيال ميديا، بمعاقبة اللاعب أحمد عبد القادر على ما بدر منه من اعتراض وانفعال في المباراة.

وكتب أحد المشجعين: "إدارة الأهلي المفروض تصالحنا بإعلان عقوبة رادعة ضد المدعو أحمد عبدالقادر، واللي عمله مع كولر ده لازم يتحول للتحقيق، ويتجمد كام مباراة في الموسم، أصله مش ماردونا يعني، لاعب اناني، ونزل حسين الشحات الله يباركله انقذنا، يبقى مش طالبة عبد القادر ابن امبارح يعمل نجم ويحلو على كولر، يا ريت الأهلي يبعده إعارة شوية عشان يتربى".

وعلق آخر: "اتمنى يتجمد 12 ماتش زي ما حصل مع كهربا بعد اهانة موسيماني".

txt

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

txt

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

txt

أبهر المشاهدين| ماذا فعل الماكيير في وجه مختطفة ابن جعفر العمدة؟

txt

ضربة موجعة ضد المتسبب في انهيار الأخضر..جمع 40 مليار دولار وسقط في قبضة الشرطة

توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب

أعلن النادي الأهلي، عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعب الفريق أحمد عبد القادر، نظرًا لما بدر منه، عقب مباراة الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر، بسبب تعامله غير اللائق مع المدير الفني مارسيل كولر عقب نهاية المباراة.
وكشف مصدر بالأهلي، إلى أن عبد القادر تقبل عقوبة الأهلي، موضحًا أنها بلغت 400 ألف جنيه.

txt

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

txt

برعاية تركي آل شيخ.. هل استعان رامز جلال بـ كريستيانو رونالدو للايقاع بضحاياه؟

txt

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

txt

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

اعتذار عبد القادر للمدرب

بعث أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة اعتذار خاصة إلى مدربه السويسري مارسيل كولر، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، على خلفية الواقعة التي جمعت بينهما بعد لقاء الهلال السوداني.

وكتب عبد القادر، رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام: "الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضه قدام الكل.. هاتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل".

أحمد عبد القادر غرامة الأهلي واقعة كولر 400 الف جنيه فوز الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

كتل هوائية قادمة من الصحراء.. الأرصاد تحذر: موجة حارة وأتربة تضرب البلاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في نابلس

الأسعار الجديدة لـ سيارات فورد فوكاس

400 ألف جنيه.. ماذا قال أحمد عبد القادر عن غرامة الأهلي بعد واقعة كولر؟

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

وسط تسليم مقاتلات ميج-29.. زيلينسكي يعتزم زيارة بولندا في هذا الموعد

حالة الجو اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية .. ملك قورة تبهر متابعيها |شاهد

نشرة المرأة و الصحة|هذه الأبراج تحاول إرضاء الآخرين.. أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. نادين نجيم تثير الجدل

بتحب الخير للغير.. هذه الأبراج تحاول إرضاء الآخرين دائما

رقم قياسي.. العثور على سمكة غريبة في عمق لا يصدق|صور

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ