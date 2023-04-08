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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشامسي يعرض تحمل التكاليف.. نهائي كأس مصر بين انسحاب بيراميدز ورفض الاتحاد للحكام الأجانب

صدى البلد

انتشرت عدة تقارير صحفية منذ أمس، حول نية إدارة نادي بيراميدز، سحب استثماراتها في مصر، والانسحاب من مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، المقرر اقامتها الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بسبب عدم تلبية طلب النادي بحضور طاقم تحكيم أجنبي للقاء، وهو ما أشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حكم نهائي الكأس يثير أزمة في بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الموافقة على قرار البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، بتولي طاقم تحكيم مصري إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

رئيس اتحاد الكرة

ويبدو أن القرار لم يلاقي قبولا لدى إدارة بيراميدز، حيث أعلن مالكه سالم الشامسي، ايقاف استثماراته في مصر، بسبب غياب العدالة وتكافؤ الفرص، والتفكير في الانسحاب من نهائي الكأس، وحسم مستقبل النادي في نهاية الموسم.

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بيراميدز: لا نية للإنسحاب

ونفى مصدر داخل نادي بيراميدز، ما تردد من الانسحاب أمام الأهلي، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يدرس الاعتذار عن مباراة المارد الأحمر حاليًا ولا نية للاعتذار.

هاني سعيد

وقال المصدر، إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا نية للانسحاب، وفي حال اتخاذ إدارة الفريق قرار بوقف النشاط الرياضي؛ سيعود ذلك إلى مالك النادي، لكن الفريق الأول يستعد حاليا لمواجهة النادي الأهلي.

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اتحاد الكرة يفكر في التراجع

بعد تفاقم الامور، بدأت محاولات من مجلس الجبلاية للتراجع عن القرار المعلن بشأن إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لحكام مصريين.

مجلس اتحاد الكرة

وكشف مصدر بالجبلاية، عن سعي اتحاد الكرة لإقناع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بالتراجع عن موقفه بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز، على أن يدفع مجلس الجبلاية تكاليف طاقم التحكيم.

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بداية الأزمة من القلعة الحمراء

بدأت الأزمة منذ أيام، بمقترح من  أحد أعضاء اتحاد الكرة، بأن يتحمل الأهلي وبيراميدز تكاليف استقدام طاقم تحكيم مباراة نهائي الكأس، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء، خاصة أنهم لم يشترطوا استقدام طاقم أجنبي.

ومع إصرار الاهلي، وبيريرا بإسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، أعلن الاتحاد موافقته على الطاقم المصري، ولكن مع إصدار بيان بيراميدز بتجميد أرصدته في مصر، يدرس جمال علام وعدد من أعضاء مجلسه التراجع عن القرار والتفكير في اسناد للقاء لحكام أجانب.

فيتور بيريرا

وتبقى العقبة الوحيدة في إصرار بيريرا على إسناد المباراة لطقم تحكيم مصري.

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بيراميدز يعرض تحمل كافة التكاليف

اتخذ نادي بيراميدز، عدة خطوات في طريق الحل، بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة.

سالم الشامسي

وتنص اللائحة، على أن طلب التحكيم الأجنبي يجب أن يكون قبل موعد اللقاء بـ ١٤ يوما، في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا، الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية.

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بشرى سارة للأهلاوية

زف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بشرى لجماهير النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز نهائي كأس مصر.

وأكد عامر حسين، موافقة الأمن على حضور 20 ألف متفرج لمبارة الأهلي أمام بيراميدز، مناصفةً بين الفريقين بنصف نهائي كاس مصر، وفي حال عدم حجز نادي بيراميدز الـ10 آلاف تذكرة الخاصة به؛ سيتم منحها لجماهير الأهلي، ليصل عدد جماهير القلعة الحمراء لـ20 ألف، وبالتالي سيحصل المارد الأحمر على كامل حصة التذاكر.

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مشوار الأهلي وبيراميدز للنهائي

تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما يوم 17 يناير الماضي.

أما بيراميدز فقد تأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

الشامسي تحمل التكاليف نهائي كأس مصر انسحاب بيراميدز رفض الاتحاد للحكام الاجانب

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