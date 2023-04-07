صغر 20 سنة.. حقيقة ستايل محمد فؤاد الجديد وسر نحافته| مرض والا رجيم؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمطرب محمد فؤاد، تم التقاطها له من كواليس برنامج العرافة، حيث ظهر بصورة نحيفة على عكس بدانته المعهودة، وهو ما دفع عشرات المتابعين إلى التساؤل عن سر تغير ملامح متغيرة.

محمد فؤاد خس وصغر 20 سنة

تصدر اسم الفنان محمد فؤاد، ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهوره في برومو برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وتداول صورة حديثة له، بدا فيها مختلفًا تماماً، وكأنه أصغر بعشرين عاماً كاملة.

وتساءل الجمهور عن سبب تغير ملامح محمد فؤاد، خاصة انها المرة الثانية التي يظهر فيها خلال وقت قصير، حيث كانت الأولى مع رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند"، ولم تكن ملامحه بهذا الشكل الجديد، حيث كان جسده ممتلئا كما هو.

السر في الدايت والا البوتكس؟

ربط الجمهور بين تغير ملامح فؤاد، وبين عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها قبل أشهر قليلة، مؤكدين أن فقدان الوزن بهذا الشكل هو السبب الرئيسي في تغير الملامح.

واختلف آخرون على هذا الرأي، مؤكدين أن فقدان الوزن وحده لا يمكن أن يكون سبباً في تغير ملامح الشخص بهذه الطريقة، وعلّق بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بأن سبب تغير ملامح محمد فؤاد هو إجراء عملية تجميل جديدة.

وأشار البعض إلى أن فؤاد أجرى عملية حقن بوتكس في بعض مناطق الوجه، لاستعادة شباب البشرة وحيويتها، بالتزامن مع إجراء عملية التكميم التي كان لها عامل كبير أيضاً في ظهوره المميز.

صور مفبركة

بعد انتشار صور محمد فؤاد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد بعض النشطاء للتأكيد أن الصور ليست حقيقية "مفبركة"، وأن الفنان محمد فؤاد رغم اتباعه رجيم تكميم المعدة، إلا أنه لم يتخلص من كل هذا الوزن الذي ظهر في الصور.

الصورة الأصلية

وشاركت الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث ظهرت بسمة في الصورة، تشوق متابعيها لحلقة برنامجها “العرافة”، وظهرت برفقة الفنان محمد فؤاد، وعلقت: ”حلقه ملغمه مع النجم الفنان المطرب محمد فؤاد”.