عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

صدى البلد

لم تكن استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمنطقة وادي الراحة في سانت كاترين، مجرد مكان للإقامة أو الاستجمام، بل كانت مكانا للتعبد والاعتكاف في شهر رمضان.

txt

قبل لقاء الأهلي| القصة الكاملة لوفاة لاعب غزل المحلة

txt

مات ساجدا.. سأل الله حسن الخاتمة قبل رمضان فاستجاب له في أيام المغفرة

txt

بعد كام يوم| عقوبة قاسية تنتظر كهربا.. والأهلي الخاسر الأكبر

txt

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

الفقي يقارن بين عادات ناصر والسادات في رمضان

خرج الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، بعدد من التصريحات تخص رؤساء مصر السابقين، وتحديدا في شهر رمضان المبارك، وإن كان خص الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات بالمقارنة بينهما.

الدكتور مصطفى الفقي

وقال الفقي، إن السياسيين والرؤساء لابد أن يتظاهروا بالتجاوب مع شعوبهم خلال شهر رمضان، فعلى سبيل المثال من لا يصوم لا يجاهر بإفطاره.

مأدبة الملك

وأضاف الفقي، خلال حواره تليفزيوني، أنه في رمضان أثناء العصر الملكي كانت تقام المآدب في ميدان عابدين بحضور كبار قراء القرآن الكريم والملك بنفسه.

txt

14 يوما راحة و16 عملا|مش كذبة أبريل.. إجازات شهر انتظره المواطنون للاستجمام

txt

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

txt

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

txt

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

تغير العادات في عهد ناصر

تحولت مصر إلى دولة لا تدمج الدين فيها إلا في حدود، مع تولي الرئيس جمال عبد الناصر الحكم في مصر.

الزعيم عبد الناصر 

وتابع الفقي: «الأمر اختلف بعهد ثورة يوليو والرئيس جمال عبدالناصر، إذ أصبحت مصر لا تدمج الدين في الدولة إلا في حدود، ولا يظهر الرئيس في الكثير من المناسبات الدينية».

كان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، طقوسا وعادات معينة لابد من فعلها خلال أيام الشهر الفضيل، منها بساطته فى التعامل مع حراسه، حيث كان لا يتناول الطعام إلا بعد أن يطمئن على إفطار طاقم الحراسة الخاصة به.

txt

400 ألف جنيه.. ماذا قال أحمد عبد القادر عن غرامة الأهلي بعد واقعة كولر؟

txt

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

txt

أجواء ما قبل موقعة الهلال.. دعوات 50 ألف أهلاوي تزلزل ستاد القاهرة

txt

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

إفطار وعادات عبد الناصر

كان الرئيس عبد الناصر، يميل للوجبات الخفيفة، ويفضل الخضار مع قطع اللحم البسيطة، أما فى وجبة السحور كان يفضل الفول المدمس، مع كوب من الزبادى، حتى لا يصاب بأى متاعب فى نهار رمضان، نظرًا لأنه كان مريضًا بالسكر.

وفى إحدى الوقائع المشهورة أصر الرئيس جمال عبد الناصر على تأدية مناسك عمرة رمضان، وبجواره السيد حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية، كما كان يصلى الفجر فى جماعة، ويفطر وسط الناس فى الحرم المكى.

txt

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

txt

أبهر المشاهدين| ماذا فعل الماكيير في وجه مختطفة ابن جعفر العمدة؟

txt

برعاية تركي آل شيخ.. هل استعان رامز جلال بـ كريستيانو رونالدو للايقاع بضحاياه؟

txt

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

الرئيس المؤمن

وأشار إلى أن الوضع تغير في عهد الرئيس أنور السادات، إذ كان يعتكف آخر 10 أيام في شهر رمضان، في وادي الراحة بسانت كاترين،حيث  كان من أكثر رؤساء مصر اهتمامًا بالثقافة وفهمًا لها، لافتًا إلى أنه كان يفهم كثيرًا في الأدب واللغة والتعامل مع الأزهريين ومع الشارع.

وكشف الفقي عن أن إطلاق لقب "الرئيس المؤمن" على السادات، كان لكل الاسباب السابقة، حيث كان يفهم في الأدب واللغة والثقافة الإسلامية.

txt

ضربة موجعة ضد المتسبب في انهيار الأخضر..جمع 40 مليار دولار وسقط في قبضة الشرطة

txt

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

txt

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

txt

أغلى صفقة في مصر| تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي.. كم يتقاضى؟

السادات عاشق البتلو على الإفطار 

كانت حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال شهر رمضان تقع بين القاهرة ومسقط رأسه فى قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وكان يقضى أغلب وقته سواء بالليل أو النهار فى قراءة القرآن، كما أنه كان يطلب حضور الشيخ سيد النقشبندى فى ميت أبو الكوم، مساء كل الليالى القمرية بالشهر الكريم.

وكان السادات يأكل الطعام البسيط المسلوق، مع قليل من الأصناف مثل الموزة البتلو والوز والبط، ولم يكن أكولًا، لكنه أقام مائدة إفطار كبرى فى استراحته بالمعمورة لجميع القيادات السياسية، وبعد الإفطار يتنقل بين موائدهم ويجلس ويتسامر معهم بكل بساطة ومحبة ويتبادل معهم حل مشاكل البلد.

كان يعتكف العشر الأواخر زعماء مصر شهر رمضان استراحة الرئيس محمد انور السادات جمال عبد الناصر مصطفى الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

4 جنيهات.. تحريك قيمة السجائر والميريت ب59| تعرف علي عقوبة التلاعب بالأسعار

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

ترشيحاتنا

وطن واحد|حفل إفطار جماعي لمجلس القبائل العربية..وبكري: مستعدون للتضحية بأنفسنا في أي وقت|صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

التوك توك اتفحّم .. قصة مصرع فتاة قبل الإفطار في كرداسة

طقس الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على منقوع التين المجفف؟

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ