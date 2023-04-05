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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

صدى البلد

قضت محكمة استئناف القاهرة، ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الصادر ضد عبدالله السعيد، كابتن نادي بيراميدز، في الدعوى المرفوعة من قبل الأهلي، وإلغاء حكم إلزامه بدفع 2 مليون دولار.

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شكوى السعيد ضد تغريمه مليوني دولار

تقدم اللاعب عبدالله السعيد، بشكوى امام المحكمة الرياضية، ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح النادي الأهلي، الذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي في وقت سابق.

عبدالله السعيد

وطالب «السعيد» في شكواه أمام المحكمة الرياضية بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لالتزاماته التعاقدية مع النادي الأهلي.

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رفع الحجز على ارصدة السعيد

قال هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز: "الآن سنستخدم حكم محكمة الاستئناف في رفع الحجز على الأرصدة التي حجز عليها الأهلي من محاكم أخرى.

السعيد

وأضاف في تصريحات صحفية: "الأهلي لا يملك الآن محليا إلا تقديم طعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، وهذا سيأخذ وقتا طويلا، ولن يوقف تنفيذ حكم الاستئناف برفع الحجز عن الأرصدة".
وتابع: "مستمرون في مقاضاة الأهلي دوليا، حيث نطالب بتعويض وقدره مليون دولار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالسعيد بسبب مطاردة الأهلي له منذ 2018".

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تغريم الأهلي 20 الف فرانك سويسري

وأكد محامي السعيد، أن ممثلوا المحكمة الرياضية الدولية، حضروا لمصر الأسبوع الماضي، وتم عقد جلسة استماع الى ممثل النادي الاهلي، وممثل اللاعب، ومحامي اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم، حيث نختصم الأطراف الثلاثة أمامها وتم حجز القضية للحكم أواخر الشهر الجاري، وأوائل مايو المقبل".

لاعب بيراميدز 

وأتم تصريحاته: "الأهلي عليه حكم دولي لم ينفذه حتى الآن في القضية من قبل المحكمة الفيدرالية السويسرية بتغريمه 20 ألف فرنك سويسري لصالحنا".

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رفض طعن الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي، بعدم اختصاص المحكمة الرياضية بنظر قضية عبد الله السعيد في الرابع من شهر يناير الماضي.

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السعيد يخوض نهائي الكأس بمعنويات مرتفعة

رفع الحكم الصادر لصالح عبدالله السعيد من معنوياته، قبل اللقاء المرتقب بين بيراميدز والنادي الأهلي يوم الإثنين 10 أبريل، في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

الاهلي وبيراميدز

وقال السعيد في تصريحات صحفية، إن فريقه أمامه مباراتين هامتين، الأولى أمام المقاولون العرب في الدوري، والثانية أكثر صعوبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، ويجب التركيز فيها لتحقيق أول لقب.

عبدالله السعيد عبدالله السعيد براءة محكمة استئناف القاهرة الأهلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي نادي بيراميدز

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