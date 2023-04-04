14 يوما راحة و16 عملا|مش كذبة أبريل.. إجازات شهر انتظره المواطنون للاستجمام

سيطرت إجازات شهر أبريل الحالي على محركات البحث «جوجل»، منذ الأيام الأولى من الشهر، وتساءل عدد كبير من العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تواريخ الإجازات الرسمية والعطلات لشهر أبريل، الذي سيشهد إجازة عيد الفطر المبارك.

%50 من أيام الشهر إجازات

تنوعت الإجازات خلال شهر أبريل 2023 بين الدينية والاجتماعية والوطنية، إلى جانب عطلات يومي «الجمعة» و«السبت» التي يحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي جعل أكثر من 50% من أيام شهر أبريل إجازات رسمية.

ولعل أبرز إجازات شهر أبريل هي عيد الفطر وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وغيرها من العطلات الأسبوعية خلال هذا الشهر.

14 يوما إجازات رسمية خلال أبريل

يحصل العامل أو الموظف خلال شهر أبريل الحالي على 14 يومًا إجازة رسمية مستحقة الأجر الكامل، ليكون شهر أبريل 2023 أكثر شهور السنة إجازات رسمية وهي:

- يوم السبت الموافق 1 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 7 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 8 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الجمعة الموافق 14 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 15 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الأحد الموافق 16 أبريل.. إجازة للأقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.

- الاثنين الموافق 17 أبريل، 26 رمضان.. إجازة بمناسبة عيد شم النسيم

- الأربعاء الموافق 19 أبريل.. إجازة رسمية وقفة عيد الفطر

- الخميس الموافق 20 أبريل.. أول أيام عيد الفطر المبارك إجازة رسمية.

- الجمعة الموافق 21 أبريل.. ثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- السبت الموافق 22 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- الثلاثاء الموافق 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء إجازة رسمية.

- الجمعة الموافق 28 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 29 أبريل.. عطلة أسبوعية.

باقي إجازات العام

إجازة عيد العمال 2023

موعد إجازة عيد العمال يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وهي إجازة رسمية خلال هذا العام.

موعد إجازة عيد الأضحى سنة 2023

طبقا للتقرير الصادر عن البحوث الفلكية، يكون يوم الاثنين الموافق 26 يونيو، إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفة ضمن الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023، ليأتي اليوم التالي الثلاثاء 27 يونيو إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى ويستمر حتي يوم الخميس 29 من يونيو من الشهر نفسه.

يعتبر شهر يونيو 2023، ثاني أشهر السنة بعد أبريل في عدد أيام الأجازات الرسمية، فبجانب إجازة عيد الأضحى، يأتي يوم 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الموافق الجمعة، ومن المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس.

إجازات شهر يوليو

يوم الأربعاء 19 يوليو، سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية للعام الحالي، ومن المقرر ترحيل الإجازة في نهاية الأسبوع، ويأتي خلال هذا الشهر أيضا إجازة رسمية يوم السبت 23 يوليو بمناسبة ذكرى بثورة 23 يوليو، ومن المقرر ترحيل يوم الإجازة أيضا إلى الخميس نهاية الأسبوع بقرار من مجلس الوزراء.

موعد إجازات شهر أكتوبر

خلال هذا العام، تأتي شهور «أغسطس» و«سبتمبر» و«نوفمبر» و«ديسمبر» بدون إجازات رسمية، أما شهر أكتوبر فيشهد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى حرب 6 أكتوبر، وتأتي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، ومن المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس بقرار وزاري.