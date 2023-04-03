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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

صدى البلد

سجل الدوري الإنجليزي رقماً قياسياً في إقالات المدربين، بعد الإطاحة بـ"بريندان رودجرز وجراهام بوتر" من ليستر سيتي وتشيلسي على الترتيب أمس الأحد.

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إقالة مدربي تشيلسي وليستر سيتي

وجه ناديا تشيلسي وليستر سيتي الشكر للمدربين جراهام بوتر، وبريندان رودجرز، بعد سلسلة النتائج المخيبة التي أحرزها كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

بريندان رودجرز
جراهام بوتر

وارتفع عدد المدربين المقالين حتى الآن إلى 12 مدربا، بينما كان أكبر عدد في السابق 10 إقالات في 4 مواسم منفصلة.

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هل يصبح كلوب المُقال رقم 13؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف ملاك نادي لفربول الانجليزي من إقالة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالريدز.

كلوب

ويقبع ليفربول في المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، مع تبقي 11 مباراة للفريق الأحمر على نهاية البطولة، بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد أمس، وهو ما دفع تقارير صحفية الى تفكير ملاك النادي الانجليزي الى التضحية بالألماني يورجن كلوب.

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كلوب: لم تطولني الإقالات

قال الألماني يورجن كلوب (54 عامًا) إنه لا يزال في منصبه مدربًا لليفربول الإنجليزي، ولم تطاله موجة الإقالات؛ بسبب إنجازاته التي حققها في الماضي مع "الريدز"، وليس استنادًا إلى نتائجه السيئة في الموسم الحالي 2022-23.

يورجن كلوب

وتحدث كلوب، اليوم، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي، المقرر لها غد الثلاثاء، في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن القمة المرتقبة وأمور أخرى خاصة بالريدز، حيث دارت أغلب تصريحات كلوب عن إقالات المدربين المتتالية في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

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قائمة المدربين المُقالين

رتبت وكالة رويترز، أسماء المدربين الذين تركوا مناصبهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاءت كالتالي:

* 30 أغسطس - سكوت باركر الانجليزي "بورنموث" بعد وقت قصير من الخسارة الساحقة 9 - صفر من ليفربول.

* 7 سبتمبر - توماس توخيل الألماني "تشيلسي" بعد يوم من الهزيمة 1- صفر من دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

* 2 أكتوبر - برونو لاجي البرتغالي "ولفرهامبتون واندرارز" خسر وظيفته حين تراجع الفريق للمركز 18 في الدوري.

* 20 أكتوبر - ستيفن جيرارد الانجليزي "أستون فيلا" بعد وقت قصير من الهزيمة 3- صفر من فولهام.

* 7 نوفمبر - رالف هانزهاتل النمساوي "ساوثامبتون" بعد سلسلة من 6 هزائم في 9 مباريات.

* 23 يناير - فرانك لامبارد الانجليزي "إيفرتون"، مع قبوع الفريق في منطقة الهبوط.

* 6 فبراير - الأمريكي جيسي مارش "ليدز يونايتد" قضى عاماً في إيلاند رود قبل المغادرة.

* 12 فبراير - نيثن جونز الويلزي "ساوثامبتون" بعد تحقيق فوز واحد في 3 أشهر بالمنصب عقب خلافة هازنهوتل.

* 17 مارس - باتريك فييرا الفرنسي "كريستال بالاس" بعد 12 مباراة دون فوز في الدوري.

* 26 مارس - أنطونيو كونتي الايطالي "توتنهام هوتسبير" بعد انتقادات علنية لتشكيلته وللنادي رغم أن توتنهام يحتل المركز الرابع.

* 2 أبريل - بريندان رودجرز من إيرلندا الشمالية "ليستر سيتي" بعد يوم من تراجع الفريق إلى مراكز الهبوط.

* 2 أبريل - جراهام بوتر الانجليزي "تشيلسي" بعد تراجع الفريق للمركز 11.

رحيل 12 مدرب الدوري الإنجليزي يورجن كلوب إقالات المدربين تشيلسي ليستر سيتي

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