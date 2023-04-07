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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

صدى البلد

احتلت الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان، ترند محرك البحث جوجل، خلال الأيام الماضية، عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، إلى أن تدخلت الشركة المتحدة للخدمات، لتبني علاجها، ولكن كان للقدر الكلمة العليا، ليضع نهاية لفنانة كان لها أحلام كبيرة في الفن، لترحل بهدوء في أيام المغفرة، وسط دعوات الملايين لها بالرحمة.

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سرطان أم مشكلات بالدم؟

خرجت عشرات الشائعات خلال الأيام الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان، ولم تتوقف الشائعات عند حد الاختلاف فى نوع المرض أو سر وعكتها الصحية ما بين إصابة بالسرطان أو نقص فى صفائح الدم، أو نقص نسبة البوتاسيوم في الدم، حتى وضعت شيرين بنفسها نهاية لعلامات الاستفهام التى تناقلتها السوشيال ميديا.

وتلقت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان علاجها من مرض السرطان، داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في التجمع الخامس، تحت إشراف فريق طبي متخصص، وشهدت حالتها نوعا من الاستقرار النسبي، وتحسنت وظائف الكلى لديها، قبل أن تتدهور بصورة سريعة وتلقى ربها راضية بما كتبه لها.

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آخر كلمات شيرين الطحان

بعد أن استفاقت شيرين الطحان من وعكتها الأولى وتعود لمنزلها، عبرت عن رضاها التام بما كتبه الله لها.

وقالت شيرين في تصريحات صحفية: «ربنا يجيب الشفاء من عنده، راضية تمام الرضا ولا حلول إلا منه سبحانه، قادر على كل شيء، دعواتكم».
وأوضحت «شيرين» أنها كانت تعاني مشاكل بالرئة والقلب، وليس السرطان، وأن نسبة البوتاسيوم ومكونات الدم، كانت قليلة، الا أنها اليوم أصبحت أفضل نوعًا ما، وأنها تشعر بالتعب على فترات، قائلة: «إمبارح كنت منتهية تمامًا، كنت بموت، لكن بدأت أفوق شوية».

وأضافت: "لما دخلت الطوارئ كان اشتباه في جلطة، وقُمت بإجراء تحاليل، وكانت الصفائح الدموية سيئة، والأطباء اكتشفوا نقصًا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضًا نقص في الدم، مما استدعى عملية نقل دم".

ولم يمر اليوم، إلا وعاودها الشعور بالالم، وتسقط في غيبوبة ويتم نقلها إلى إحدى مستشفيات التجمع الخامس، بغرفة الرعاية المركزة.

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تبرعات لانقاذ شيرين الطحان

تناثرت الأنباء من هنا وهناك عن حالة الفنانة شيرين الطحان، وأنها في حاجة ماسة إلى التبرع لاستكمال علاجها.

وبدأ فصل جديد في مأساتها، بجمع مبالغ مالية لدعمها، وأنها تحتاج لذلك، حتى خرجت اسرتها وصديقتها ناهد عوني لنفى ما تردد، وتعلن بعدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحملها رحلة علاج الفنانة والإعلامية شيرين الطحان لتغلق باب التكهنات والشائعات.

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صفاء جلال تطالب الجمهور بالدعاء لـ الطحان

كانت الفنانة صفاء جلال قد آثارت قلق الكثيرين على شيرين الطحان، بعد إعلانها عن دخولها العناية المركزة، كما طلبت الدعاء لها بالشفاء.

وأعلنت الفنانة صفاء جلال، عن تعرض شيرين الطحان، لأزمة صحية، أدت إلى نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وشاركت صفاء جلال، متابعيها  صورة لـ شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: "ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة.. ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب".

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مسيرة قصيرة توقفت للأبد

بدأت شيرين الطحان حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل، عام 2009، وتألقت في فيلم أعز أصحاب مع النجوم أحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والمطربة سومة.

وغابت شيرين عن الساحة ثلاث سنوات، وعادت في عام 2012 لأول مرة على الشاشة الصغيرة للمشاركة مع يوسف الشريف في مسلسل “رقم مجهول”، وفي العام التالي شاركت مع محمود عبد المغني في مسلسل "الركين"، وفي نفس العام 2013 شاركت في مسلسل “اسم مؤقت” مع الفنان يوسف الشريف.

في عام 2014 شاركت شيرين في مسلسل "السبع وصايا"، وفي العام التالي 2015 شاركت في مسلسل مريم، وظهرت على شاشة السينما في عام 2016 من خلال "فيلم ع الهوا"، وفي العام التالي عرض لها فيلم 45 يوم مع النجم أحمد الفيشاوي، وشهد عام 2017 آخر أعمالها وهو مسلسل "رمضان كريم" الجزء الأول، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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