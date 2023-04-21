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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماراثون رمضان..إيمان العاصي وداش وجوري بكر وفهيم والشامي يحلقون في سماء الإبداع

صدى البلد

شهدت دراما رمضان 2023، مولد نجومية عدد كبير من الممثلين، إضافة إلى تألق عدد من النجوم الذين ظهروا بشكل مختلف عن أعمالهم الماضية.

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جوري بكر.. الخائنة

ظهرت جورى بكر، فى مسلسل جعفر  العمدة بدور وداد زوجة سيد شقيق جعفر، وأثارت جدلا كبيرا، خاصة في مشهدها الشهير في "خلع سيد زوجها دون علمه، وزواجها من شوقى فتح الله".

جورى هى عارضة أزياء بالأساس، اتجهت نحو التمثيل فى 2020 أيضا مع محمد رمضان فى مسلسل البرنس.

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أحمد داش.. سارق الكاميرا

تألق الفنان الشاب احمد الداش، خلال عملين فى دراما رمضان 2023، وأستطاع ان يسرق الكاميرا من الجميع، حيث ظهر فى مسلسل "الصندوق"، الذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، كذلك تألق من خلال مسلسل جعفر العمده، وجسد دور سيف إبن محمد رمضان.

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إيمان العاصي.. أيقونة الشر

تألقت إيمان العاصى بشخصية دلال، التى ظهرت فى مسلسل جعفر العمدة، كزوجة ثانية لجعفر.

وحظت إيمان العاصى بإهتمام وجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت فى أولى حلقاتها بدور الزوجة المطيعة الهادئة، التى تركت اهلها لأجل زوجها، حتى ظهر لها وجه آخر فى الحلقات الأخيرة، وتبين أنها وراء كل ما يحدث لجعفر، كما قامت بقتل بلال شامة، وهددت أشقائها.

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هالة صدقي وقمة النضوج

اكتسبت الفنانة هالة صدقي، شعبية كبيرة بعد عرض أولى حلقات مسلسل جعفر العمدة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، كما علقت هالة صدقي عن دورها فى إحدى وسائل الإعلام المصرية قائلة: "أنا استفدت من جماهيرية وشعبية محمد رمضان الممتدة في مصر والوطن العربي، لأنني بعيدة عن هذا الجمهور منذ سنوات طويلة، عقب تقديم مسلسل "أرابيسك" عام 1994، ولم أقدم شيئًا بعدها".

ولاقت شخصية "صفصف" قبولًا بين الطبقات الشعبية، التي اجتمعت على حب شخصية صفصف.

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أحمد فهيم.. سيد العمدة الباكي

كما تألق الفنان أحمد فيهم، فى دور سيد العمدة، وحقق نجاحا كبيرا، حيث تعاطف معه الجمهور بسبب طيبته، وأصبح واحدًَا من نجوم مسلسلات رمضان 2023.

وسبق أن اشترك أحمد فهيم مع محمد رمضان في مسلسلي "إبن حلال، والبرنس".

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رشدي الشامي أبكى الملايين

حقق الفنان رشدي الشامي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، نجاحًا باهرًا بشخصية “عم ربيع”، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023.

وجسد رشدى دور "الصياد المتقاعد" الذى رافق منى زكى في رحلتها خلال أحداث المسلسل، وجاء مشهد وفاته ليبكي المشاهدين، بعد أن تفاعلوا معه نتيجة صدق إحساسه.

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منى زكي.. التمثيل بالعين

رغم الهجوم الذي تعرضت له منى زكي قبل بداية المارثون الرمضاني، الا انها تألقت خلال مسلسلها "تحت الوصاية"، الذى ظهرت فيه بشكل مختلف عما ظهرت به من قبل فى جميع اعمالها.

وجسدت منى زكى شخصية أم لطفلين تتولى مسئوليتهم بعد وفاة زوجها، وتضطر لمزاولة مهنة الصيد على مركب، لتربية أولادها.

ماراثون رمضان إيمان العاصي جوري بكر احمد داش سماء الإبداع دراما رمضان

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