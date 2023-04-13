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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم نفي اللاعب.. 6 دلائل على اقتراب إمام عاشور من الأهلي

صدى البلد

مرة أخرى احتل لاعب منتخب مصر ونادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور الترند، في أقل من 48 ساعة، بسبب حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع اللاعب للنادي الأهلي، بعد صراع ناديه الدنماركي للنجاة من منطقة الخطر والهبوط في الدوري الدنماركي، وما بين تأكيد ونفي دار الجدل عبر السوشيال ميديا.

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مفاجأة في إنتقال إمام عاشور للأهلي

بعدما فجّر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة بشأن توقيع اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي، بشكل شبه رسمي، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سادت حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا.

وتداول نشطاء صورة حساب فيسبوك منسوب الى لاعب الزمالك السابق، نفى خلاله أي مفاوضات مع الأهلي، وجاء بالمنشور: "كل الناس اللي بتقول اني روحت الاهلي دول كذابين قوي، والله ما مضيت لحد، ودي شائعات عشان يأثرو فيا وبس، ده كل فكرهم ونيتهم".

وأضاف: "كل الصحفيين اللي قالوا كده لو دورت وراهم هاتلاقي انهم أهلاوية، ومش معنى اني خرجت احترف يبقى هامضي للأهلي، وبقولها للمرة المليون، امام عاشور زمالكاوي، ونشوفكم على خير، أبو 5 هايلاعب الزمالك يوم 5 شهر 5".

ولجأ عاشور، الى اضافة اسم «الزمالك» في تعريف حسابه علي انستجرام، لقطع الطريق على مروجي خبر توقيعه للأهلي.

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6 دلائل على اقتراب عاشور من الأهلي

ذكرت تقارير رياضية عن وجود 6 دلائل قوية تشير الى اقتراب توقيع إمام عاشور للأهلي فعليا.

ـ شوبير وحملة التلميع

بدأ الإعلامي أحمد شوبير، حملة تلميع إمام عاشور منذ فترة، بعد الحديث عن قيام اللاعب بالإعتذار له عن ما حدث من جانبه عقب قمة لقاء الشباب، بعد توجيه ألفاظ ضده خلال الهتافات، كما كشف شوبير عن قيام إمام بتوجيه دعوة له لحضور حفل زفافه.

ـ دور الأهلاوي رامز جلال 

ساهم ظهور إمام عاشور في برنامج "رامز نيفر إند" مع رامز جلال، في إضفاء المزيد من التلميع للاعب، وتقريب المسافة بينه وبين جماهير الأهلي، حيث كشف عن تقديمه الاعتذار إلى وليد سليمان ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وأكد على علاقته القوية مع محمود كهربا.

ـ بديل سوبر للسولية وأفشة 

يعتبر إمام عاشور لاعب جوكر مميز يحتاجه النادي الأهلي في أكثر من مركز في المستطيل الأخضر، حيث يستطيع اللعب في خط الوسط وتحت رأس الحربة ومركز الظهير الأيمن.

ـ فشل الزمالك في تحصينه

تعثر نادي الزمالك في وضع بند يمنع إمام عاشور من العودة للدوري المصري سوى من خلاله، وهو ما يجعل الأمر متاح لإدارة النادي الأهلي، حال التفاوض مع فريق ميتلاند الدنماركي.

ـ صفقة جماهيرية مدوية

يدرك جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، أن التعاقد مع صفقة جماهيرية قوية بحجم إمام عاشور، سوف تتسبب في المزيد من الغضب الجماهيري والإعلامي داخل صفوف القلعة البيضاء، وسوف تجعل هناك مزيد من الغضب ضد مرتضى منصور.

ـ عدم نفي الأهلي

قرر جهاز  الكرة في صفوف النادي الأهلي فتح الباب أمام فكرة انتقال إمام عاشور إلى صفوفه، ولم يخرج جهاز الكرة لنفي الأمر وهو ما يجعل كل الأمور واردة في هذا الملف قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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