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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

صدى البلد

"أخطاء دفاعية ساذجة.. تخبط خططي واضح.. لعب بلا روح"، لعل تلك أبرز أسباب معاناة محمد صلاح، وفريقه ليفربول الإنجليزي، منذ بداية الموسم الحالي، سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا، الذي غادره في دور الـ16 أمام ريال مدريد، ورغم فوز ليفربول بشق الأنفس أمام فريق نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ووصوله الى النقطة 50 محتلا المركز السابع، إلا أنه يظل متأخرا 3 مراكز عن المربع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وهو ما يعني خسائر فادحة للريدز، الذي تفكر إدارته في إحداث تغييرات شاملة، في محاولة لرأب الصدع وتقليل الخسائر.

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فوز مثير لـ الريدز على نوتنجهام

حقق فريق ليفربول، فوزًا صعبًا على نظيره نوتنجهام فورست، بنتيجة 3-2، في المباراة الي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السابع، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

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تقليل الخسائر في ليفربول

في ظل معاناة ليفربول هذا الموسم، والشك في امكانية عدم لحاقه بالنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال، يبحث النادي إصدار عدة قرارات، خلال المرحلة المقبلة، للحد من الخسائر.
وتتمثل قرارات الريدز، في تقليل سقف الرواتب في الفريق، وخصم أجزاء من مرتبات اللاعبين بسبب الفشل في التأهل إلى الشامبونزليج، حيث يتسبب هذا الأمر في خسائر فادحة للنادي على المستوى المالي.

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التفريط في محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن استعداد ليفربول للتخلي عن خدمات لاعبه المصري محمد صلاح واحلال الايطالي فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس بدلا منه.
وقال موقع كاليتشو ميركاتو، إن يورجن كلوب مدرب الريدز، على وشك اتخاذ قرار الاستغناء عن صلاح، الذي يقع في دائرة اهتمام عدة اندية أخرى، على رأسها باريس سان جيرمان.

وأرجع الموقع ذلك، إلى أن المدرب الالماني بات على قناعة بفكرة بيع محمد صلاح، بدعوى أنه لم يعد معجبا بأداء اللاعب المصري خلال الموسم الحالي، رغم تسجيله المستمر.

واعترف يورجن كلوب، بأن نجمه محمد صلاح يعاني هذا الموسم، بسبب تفكك الآلة الهجومية للفريق، التي ضمت في المواسم الماضية الثلاثي صلاح وساديو ماني وفرمينيو.

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مذبحة في ليفربول

يخطط نادي ليفربول، لإجراء  تغييرات شاملة هذا الصيف، حيث أبلغ يورجن كلوب أحد المدافعين أنه جزء من مجموعة ضخمة من 9 لاعبين، سيتم الاستغناء عنهم خلال الصيف.

ويتطلع كلوب إلى تعزيز خط الوسط بلاعبين جدد، يمتلكون مقومات عالمية افتقدها لاعبو خط الوسط في ليفربول هذا الموسم، وتحقيقا لهذه الغاية، يعتبر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدفا رئيسيا، على الرغم من أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المحتمل أن يكلف أكثر من 100 مليون يورو.

ولتحقيق التعاقدات المأمولة، قرر ليفربول التخلص من عدد كبير من اللاعبين، الذين وصل عددهم إلى 9 لاعبين، وهم البرازيلي فيرمينو، والغيني نابي كيتا، والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وشملت القائمة، المدافعين "ريز وليامز، ونات فيليبس، وجويل ماتيب"، إضافة إلى الحارسان الإيرلندي "كاومان كيليهر" والإسباني "أدريان"، وأخيرا لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، الذي لم يحالفه الحظ بالإصابات هذا الموسم، ولعب أقل من 15 دقيقة فقط.

مذبحة في الأنفيلد ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين ليفربول محمد صلاح البريميرليج دوري ابطال أوروبا

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