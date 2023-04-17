الدنيا ربيع والجو بديع.. مما حذرت الأرصاد الجوية المواطنين في شم النسيم؟

الدنيا ربيع والجو بديع.. هكذا أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الإثنين "شم النسيم"، في ظل التوقعات بطقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارًا.

طقس حار نهارا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع لليوم الإثنين، الذي يتزامن مع يوم شم النسيم، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت الأرصاد، إن جميع أنحاء البلاد يسودها اليوم أجواء مشمسة وحارة، مع تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية حارة، وامتداد مرتفع جوي في أعلى طبقات الجو، لذلك تزداد فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار، فيزداد الشعور بارتفاع في درجات الحرارة.

احذر البرودة ليلا

نوهت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن حالة الطقس اليوم الإثنين في شم النسيم تشهد أجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر على مدار الأسبوع، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية بين صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا

أوضحت الدكتورة منار غانم، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع ستكون غد الثلاثاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 32 و33 درجة على القاهرة الكبرى، كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع تكون أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

نصائح للخروج إلى الحدائق والمتنزهات

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين الراغبين في اصطحاب الأطفال للمتنزهات، اليوم للاستمتاع بشم النسيم.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ستشهد خلال فترة الصباح وجود شبورة مائية.



ونصحت الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء واقي للرأس في حالة التعرض للشمس، مشددة على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج.



وفيما يخص أهالي المحافظات الساحلية، فإن حالة البحرين المتوسط والأحمر مطمئنة، وتسمح الأجواء بممارسة كافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بها.

درجات الحرارة العظمي المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٣ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٣٦ درجة مئوية.