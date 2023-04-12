نشاط للرياح| الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتخفيف الملابس: الأمطار الرعدية مستمرة

استمرارًا لتكاثر السحب الرعدية والممطرة على العديد من المناطق، واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية من "السلوم إلى الإسكندرية" ومناطق من شمال الوجه البحري "البحيرة، كفر الشيخ" يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا.

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحتى غد الخميس، حيث تشهد البلاد تكون غطاء سحابي من السحب الممطرة، يؤثر على طول السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري "البحيرة، مطروح، الضبعة، العلمين، السلوم، سيدى برانى".

وذكرت الأرصاد، أن طقس الإسكندرية وكفر الشيخ، سيشهد أمطارا رعدية خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة ليلا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى، لكن تكون أقل حدة.

نشاط الرياح على كافة الأنحاء

يتوقع أن يشهد الطقس اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتزيد الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، لذا ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار ارتداء الملابس الثقيلة نوعا ما، وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

طقس بارد صباحا في القاهرة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سوف تشهد طقسا مائلا للبرودة صباحًا، مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلا للبرودة على جنوب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن وجود فرص أمطار خفيفة ليلًا، واعتبارًا من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وهي أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا حتى المساء، على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- محافظة القاهرة، تسجل درجات الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

- محافظة الجيزة، العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

- محافظة الاسكندرية، العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

- محافظة مطروح، العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- محافظة أسيوط، تسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.