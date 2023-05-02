70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

عاد اسم الفرعون المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي إلى التردد من جديد، للرحيل عن ليفربول، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

الربط بين صلاح وزيزو

ربطت تقارير مؤخرا بين المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدرس العودة لمقعد المدير الفني.

وطرح اسم زيدان مؤخراً للعودة لقيادة ريال مدريد في فترة ولاية ثالثة خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي، الذي سيرحل لتدريب البرازيل.

شرط زيدان لقيادة الملكي

كشفت صحيفة "إيل ناشيونال" الإسبانية، في تقرير لها، عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في إعادة زيدان إلى سانتياجو بيرنابيو، في فترة ولاية ثالثة، بعد اقتراب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب تشيلسي الإنجليزي، ومن ثم صعوبة قدومه إلى العاصمة الإسبانية.

وأشار التقرير الإسباني، إلى أن زيدان طلب التعاقد مع 3 لاعبين، يأتي على رأسهم محمد صلاح الجناح المتألق لليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات من قبل، إضافة إلى ثنائي ميلان "رافائيل لياو، وثيو هيرنانديز".

أسباب انتقال صلاح إلى الريال

وشددت التقارير، على ان صلاح بات مطلبا مهما للأسطورة زيدان، الذي يرغب في إعادة الملكي إلى منصات التتويج، ويرى في التعاقد مع صلاح جزء من خططه.

وسيكون التواجد أساسياً متاحاً لصلاح على الجهة اليمنى في ظل اعتماد ريال مدريد حالياً على فيديريكو فالفيردي، ومركزه الأصلي لاعب وسط، ورودريجو جويز ومركزه الأساسي مهاجم صريح.

وهناك سبب آخر قد يعزز انتقال صلاح إلى معقل الملكي، حيث يرغب صلاح في اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما بات شبه مستحيل مع الريدز هذا الموسم.

توتر العلاقة بين الفرعون ويورجن كلوب

باتت العلاقة بين صلاح ومدربه الألماني يوجن كلوب يشوبها التوتر في الكثير من الأحيان، في ظل تذبذب النتائج في ليفربول، واهدار صلاح للعديد من الفرص.

وسجل الفرعون المصري 27 هدفاً وصنع 11 على مدار 45 مباراة بكل البطولات، حيث تبلغ القيمة السوقية لصلاح 70 مليون يورو، وحال انتقاله إلى الميرينجي سيكون أول مصري يلعب للفريق الملكي.

أرقام مهمة للفرعون

شارك محمد صلاح أمام توتنهام، ليصل الى المباراة رقم 300 بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وبتسجيل صلاح هدفا في مباراة توتنهام، انفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز" برصيد 184 هدفا، حيث أصبح خامس الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، بالتساوي مع هاري شامبرز الذي سجل 135 هدفا.