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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

صدى البلد

تتصدر أسعار الدواجن، مؤشرات البحث اليومية، كنوع من الروتين اليومي، إلا أن المفاجأة كانت في هبوط أسعار الدواجن وتحديدا الفراخ البيضاء بشكل فاق التوقعات، واستقرت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، حيث سجل سعر كيلو الفراخ فى محلات الدواجن 68 جنيها، ووصل سعرها فى المزرعة 60 جنيها فقط، كما سجلت أسعار الفراخ البلدى فى المزرعة 88 جنيها.

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تراجع 4 جنيهات للفراخ البيضاء

استقرت أسعار الدواجن اليوم، وتحديدا أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة، حيث سجلت 62 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 68 جنيها، بانخفاض قيمته 4 جنيهات دفعة واحدة.

جاء استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة قبل عدة أيام، حيث يتفاوت السعر بمقدار جنيها أو جنيهين حسب المنطقة.

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أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن الأمهات 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها، بينما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» إلى 70 جنيها، بدلا من 67 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهات.

أما سعر الفراخ البلدي، فقد وصل بالمزرعة إلى 99 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت 

هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع، ليسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، كما سجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات فقط.

وانخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات في الاسواق، بينما سجل سعر الكتكوت الفيومي 6 جنيهات.

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أسعار أجزاء الفراخ اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم، في الاسواق ما بين 150 إلى 155 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الأوراك ما بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و 70 جنيها للكيلو، فيما سجلت الأجنحة سعرا تراوح ما بين 45 و 60 جنيها.

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أسعار البيض اليوم في الاسواق

سجل سعر طبق البيض الأبيض 100 جنيه في المزرعة، ليصل الى المستهلك 110 جنيها، وسجل سعر طبق البيض الأحمر  101 جنيها في المزرعة، ويصل إلى المستهلك 112 جنيها.

وتراوح سعر طبق البيض البلدي في الأسواق والمحلات الكبرى إلى  115 جنيها، خاصة أن سعره في المزرعة 104 جنيها.

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