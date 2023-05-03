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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تدخل الحكومة..

انفراجة في الأسواق.. انخفاض أسعار الدواجن والأعلاف خلال الفترة المقبلة

دواجن
دواجن

ثبات في أسعار الدواجن شهدته الأسواق اليوم الأربعاء ، وذلك بعد تدخل من الحكومة في خطوة منها  لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، لاسيما وأن الفراخ تعد أحد أبرز الوجبات الأساسية التى يعتمد عليها جميع أفراد الأسر المصرية .

في سياق متصل، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ .

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البيضاء بـ 76 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2 مايو

وأضاف "القصير"، أنه خلال الفترة من 19/4/2023 حتى 27/4/2023تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي99 مليون دولار .

 

كما أشار وزير الزراعة إلى أن الإفراج شمل  163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 27 أبريل 2023)  4.2 مليون طن منهم 3.1 مليون طن ذرة ، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2مليار دولار.

 

أسباب تراجع أسعار الدواجن 

 

أرجع النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، السبب وراء تراجع  أسعار الفراخ إلى الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا ، الأمر الذي من شأنه أن يحدث توازنا كبيرا في السوق سيسهم حتما في تراجع الأسعار. 

 

من جانبه، أكد النائب مجدي ملك ، أن انخفاض أسعار السلع من المواد الغذائية الهامة، لا سيما الدواجن واللحوم والبيض، يأتي بعد خروج جميع السلع من المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بالإفراج عن جميع البضائع ستحدث انفراجة كبيرة في السوق المصرية ، وأيضا لدى المستوردين والتجار خلال الفترة المقبلة .

 

أسعار الدواجن اليوم

 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها ، بينما بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.

اسعار الدواجن السيد القصير وزير الزراعة الأعلاف الحكومة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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