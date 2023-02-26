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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” تراجعا جديدا اليوم، إذ هبط سعر الكيلو مجددا ليسجل 65 جنيها أرض المزرعة لفراخ التسمين، بعدما سجلت 85 جنيها الأسبوع الماضي، بتراجع نحو 20 جنيها.

تراجع 26 جنيها للكيلو

ويبدأ سعر الفراخ “الدواجن” اليوم في المحلات من 69 جنيها حتى 72 جنيها، بعدما سجلت 95 خلال الأسبوع الماضى، بفارق نحو 26 جنيها.

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البانيه نزل 60 جنيها

وسجل سعر البانيه اليوم تراجعا قدره نحو 60 جنيها إذ يبدأ من 150 حتى 160 جنيها بعدما وصل إلى 210 جنيهات، الأسبوع الماضي.

هبوط أسعار الكتاكيت 

وتراجعت أسعار الكتاكيت لتبدأ من من 16.25 جنيه حتى 17 جنيها، بعدما تخطت 33 جنيها ، فيما تراجعت أسعار الكتاكيت الساسو لتبدأ من 16 جنيها.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وأعلنت الحكومة عن استيراد 50 ألف طن جديدة ما أدى إلى إحداث توازن في السوق، وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65-66 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 103-110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 95- 110 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 89 جنيها للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 160 جنيها للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 68-71 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الدواجن اليوم في المحلات
أسعار الدواجن اليوم في المحلات
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن اليوم في المحلات
أسعار الدواجن اليوم في المحلات

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 16.25 : 20 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 16-17 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير عن  سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 108- 110 جنيهات في المزرعة و 112 و 118 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 104-106 جنيهات في المزرعة، وبين 110-113 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر البيض البلدي بين 116-120 جنيهًا للكرتونة للمستهلك.
أسعار البيض

أسعار البط اليوم

وتتراوح أسعار البط اليوم بين 85 - 110 جنيهات للكيلو حسب النوع.

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