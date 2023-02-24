نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بشكل ملحوظ بعد قرار الحكومة باستيراد نحو 50 ألف من الدواجن المجمدة من دولة البرازيل لسد احتياجات السوق ، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيها في بعض المناطق.

نزلت النص

وهبطت أسعار الكتاكيت لتبدأ من 18 جنيها بعدما تخطت 33 جنيها بتراجع قدرة 15 جنيها، فيما تراجعت أسعار الكتاكيت الساسو لتبدأ من 15 جنيها.

الكتاكيت

اقرأ أيضا:

75 جنيها

وتراجعت أسعار الدواجن بعد أن وصلت 82 في المزرعة ليسجل سعر الكيلو البيضاء اليوم أرض المزرعة بداية من 75 جنيها، وتبدأ في المحلات من 80 جنيها.

أسعار الدواجن في المحلات

تراجع الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن تراجعا بنحو بين 3 إلى 6 جنيهات في المحلات المختلفة ، فقد وصل السعر في أحد المحلات إلى 95 منذ أيام، ولكن سجل الآن في نفس المحل نحو 92 جنيها، فيما سجلت في مناطق آخرى 82 جنيها بعد أن كانت 88 أمس الخميس.

أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الدواجن في المحلات

أسعار البانيه اليوم

فيما تراجعت أسعار البانيه لتبدأ من 165 جنيها مجددا بعدما وصلت إلى 210 جنيهات في وقت ساق في بعض الأماكن، ويتراوح السعر اليوم بين 165 و 185 جنيها.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الفراخ المجمدة جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الدواجن المجمدة

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 75-76 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا وقد يصل إلى 88 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 100-115 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 95- 110 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 87- 97 جنيها للكيلو.

الدواجن

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 165- 185 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 60 -66 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 45 -48 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 70-76 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي: