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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء استقرارًا، بعد ما أعلن عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة توفر كيلو الدواجن بـ65 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.

وتابع خليل أن تجار الدواجن لو طبقوا التكلفة الحقيقة لأسعار الأعلاف في الأسواق لانخفضت أسعار الدواجن ولكن يوجد جشع من البعض في استغلال أزمة الأعلاف.

الدواجن 

الارتفاعات غير المبررة

من جانبه شدّد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، على ضرورة تحجيم الارتفاعات غير المبررة والمنفلتة في أسعار مستلزمات الإنتاج والكتاكيت.

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60 جنيهًا

وتابع قائلًا في تصريحات خاصة لصدى البلد: "السعر العادل لتكلفة كيلو الدواجن نحو 60-62 جنيهًا، وإذا تمت إضافة المكسب تكون في حدود 65 جنيهًا، ولكن وصلت إلى 82 جنيهًا في بعض المزارع وهذا مُبالغ فيه".

سعر الدواجن اليوم 

وتراجعت أسعار الدواجن في المزرعة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالأمس لتسجل نحو 78 جنيهًا بعد 81 و 82 في بعض المزارع.

سعر البانيه اليوم 

وسجّل سعر البانيه اليوم بداية من 175 حتى 200 جنيه في بعض المحلات حسب كل منطقة.

الدواجن 

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 78 -80 جنيهًا في المزرعة، و83 جنيهًا وقد يصل إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 105 -115 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 108- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 90- 100 جنيه للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 175- 200 جنيه للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 115 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 60 -70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 45 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 70-77 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الدواجن في المحلات

 

أسعار الدواجن في المحلات

 

أسعار الدواجن في المحلات
أسعار الدواجن في المحلات

 

أسعار الدواجن في المحلات

65 جنيها 

ووصل سعر الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية لنحو65 جنيها للكيلو، فيما يباع زنة 1.5 كيلو جرام يبلغ 95 جنيهًا، مقارنة بـ120 جنيهًا سعر الفراخ الحية .

بينما يصل سعر الفرخة المجمدة زنة 1100 جرام ، 71.5 جنيه، ووزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 26.5 : 29 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 13.5 -17 جنيهًا.
الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير يوميا بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 113- 116 جنيهًا في المزرعة و 120 و 130 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110-114 جنيهًا في المزرعة، وبين 117-123 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر البيض البلدي بين 125-130 جنيهًا للكرتونة للمستهلك.
البيض 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط اليوم نحو 110-125 جنيهًا للكيلو في المحلات حسب النوع.

البط
الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم الفراخ البيضاء سعر كرتونة البيض الأحمر

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