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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد منتجي الدواجن: نحتاج 900 ألف طن أعلاف شهريا

الدواجن
الدواجن

 أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة الأعلاف، أن  أسعار الدواجن ترتبط بمجموعة من العوامل .

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وقال الزيني في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ":" هناك إفراجات عن الأعلاف من الموانئ، لكننا نحتاج حوالي 900 ألف طن أعلاف شهريا والاحتياجات من الأعلاف كبيرة جدا".

وأضاف:" لن يحدث توازن أو تراجع الأسعار إلا بتوافر كميات كبيرة من الأعلاف في الأسواق".

وتابع الزيني:"95%من مكونات طبق البيض وكيلو الدواجن أعلاف والأعلاف يتم استيرادها من الخارج ".

وأكمل:" تنخفض أسعار الدجاج مرة أخرى عندما يعود الإنتاج إلى طبيعته مرة أخرى"، مضيفا:" المتغيرات التي حدثت في سوق الدواجن خارج إرادة المنتج للدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا  وهذا الأمر ينعكس على سعر المنتج النهائي ".

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