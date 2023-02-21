اتحاد منتجي الدواجن: نحتاج 900 ألف طن أعلاف شهريا

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة الأعلاف، أن أسعار الدواجن ترتبط بمجموعة من العوامل .

وقال الزيني في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ":" هناك إفراجات عن الأعلاف من الموانئ، لكننا نحتاج حوالي 900 ألف طن أعلاف شهريا والاحتياجات من الأعلاف كبيرة جدا".

وأضاف:" لن يحدث توازن أو تراجع الأسعار إلا بتوافر كميات كبيرة من الأعلاف في الأسواق".

وتابع الزيني:"95%من مكونات طبق البيض وكيلو الدواجن أعلاف والأعلاف يتم استيرادها من الخارج ".

وأكمل:" تنخفض أسعار الدجاج مرة أخرى عندما يعود الإنتاج إلى طبيعته مرة أخرى"، مضيفا:" المتغيرات التي حدثت في سوق الدواجن خارج إرادة المنتج للدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وهذا الأمر ينعكس على سعر المنتج النهائي ".