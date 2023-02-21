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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

في ظل ارتفاع أسعار الدواجن المحلية “أسعار الفراخ” ، إلى نحو يصل إلى 95 جنيها للكيلو في بعض المحلات، طرحت وزارة التموين دواجن مستوردة بسعر أقل من الفراخ المحلية بنحو 25 جنيهًا.

71.5 جنيه 

من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في تصريحات تليفزيونية إن سعر الدواجن  المستوردة زنة 1.5 كيلو جرام يبلغ 95 جنيهًا، مقارنة بـ120 جنيهًا سعر الفراخ المحلية.

الدواجن

بينما يصل سعر الفرخة المجمدة المستوردة زنة 1100 جرام ، إلى 71.5 جنيه، ووزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها، والتي تطرحها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية.

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وتابع السيد، خلال تصريحاته التليفزيونية، إلى أن هناك ارتفاعات غير مبررة، حيث يبلغ سعر كيلو الدواجن الحية  نحو 80 جنيهًا، وذلك يرجع إلى مشكلة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف، منوها بأن حل الأزمة وتراجع سعر الفراخ؛ مرهون بانخفاض مدخلات الإنتاج.

استقرار أسعار الدواجن

وعلى مستوى الدواجن الحية، استقرت الأسعار لليوم الثالث على التوالي لتسجل في المزرعة نحو 79-80 جنيها، وتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 83 حتى 92 جنيها بحسب المنطقة.

أسعار البانيه اليوم 

واستقرت أسعار البانيه نسبيا ليسجل اليوم بداية من 175 جنيها في المتوسط  حتى نحو 205 في بعض المحلات ، بحسب المنطقة للمستهلك.

 

 

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 79 -80 جنيهًا في المزرعة، و84 جنيهًا وقد يصل إلى 92 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 105 -120 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 105- 115 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 88- 105 جنيهات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 175- 205 جنيهات للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 60 -68 جنيها للكيلو.
  • سعر الهياكل : 45 -50 جنيها للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 70-77 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 27 : 30 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 13-17.5 جنيها.
الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير يوميا بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 115- 116 جنيهًا في المزرعة و 120 و 130 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110-114 جنيهًا في المزرعة، وبين 117-123 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر البيض البلدي بين 127-135 جنيها للكرتونة للمستهلك.
البيض 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط اليوم نحو 100-130 جنيها للكيلو في المحلات حسب النوع.

اسعار الدواجن الفراخ أسعار البانيه اليوم اسعار الدواجن اليوم الفراخ البيضاء أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأحمر

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