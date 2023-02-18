تحرك برلماني لضبط أسعار الدواجن واللحوم قبل شهر رمضان

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن خطة الحكومة لوضع حد للانفلات غير المسبوق فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، ومواجهة جشع التجار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت النائبة أمل سلامة، فى طلب الإحاطة: "للأسف الشديد، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، رغم الإفراج الجمركى عن كميات كبيرة من الأعلاف ومستلزماتها كانت محتجزة بالموانئ، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفاكهة، وأن صادرات مصر الزراعية من الخضراوات والفاكهة حققت رقما قياسيا، وفقا لوكالة "فيتش العالمية" للتصنيف الائتمانى".

وتساءلت النائبة أمل سلامة: "لماذا ارتفعت أسعار اللحوم لتقترب من الـ 300 جنيه، والدواجن 100 جنيه، وكرتونة البيض 130 جنيها؟ رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، والأسماك، وتحتل مصر المركز الأول أفريقيا إنتاجا للأسماك والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى، ورغم ذلك فإن جنون الأسعار أصاب الدواجن والأسماك التى كانت طعاما للمواطنين البسطاء، إضافة إلى الخضراوات والفاكهة التى يتم تصديرها للخارج، بدلا من إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وطالبت الحكومة بتكثيف تحركاتها لوضع حد للانفلات غير المسبوق فى الأسعار ومواجهة جشع التجار قبل حلول شهر رمضان المبارك، خصوصا أن الحكومة تمكنت من الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، ورغم ذلك لم تشهد الأسواق تراجعا فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، كما شهدت الخضراوات والفاكهة والألبان والبقوليات ارتفاعات كبيرة فى الأسعار.