البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن “ أسعار الفراخ” اليوم الاثنين بعدما قفزت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية ، وتخطت اللـ 90 جنيها ، لتعود مرة آخرى وتسجل 78 جنيها للكيلو في المزرعة، بعد 81 و 82، بتراجع نحو 4 جنيهات.

تراجع أسعار البانيه

وهبط سعر البانيه ليسجل اليوم حوالي 175 جنيها في المتوسط بعدما تخطى 200 جنيه ، بتراجع قدره نحو 25 جنيها مرة واحدة.

البانيه

هبوط أسعار الفراخ

وتراجعت أسعار الدواجن مرة آخري لتسجل بين 84 و87 بعدما وصلت 95 جنيها في وقت سابق.

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الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 78 جنيهًا في المزرعة، و84 جنيهًا وقد يصل إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 100 -110 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 107- 115 جنيهات للكيلو.

الأوراك: بين 90- 100 جنيه للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 175- 190 جنيهات للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 60 -68 جنيها للكيلو.

سعر الهياكل : 44 -47 جنيها للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 73-77 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 27 : 30 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 14-17.5 جنيها.

أسعار الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير يوميا بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 115- 116 جنيهًا في المزرعة و 120 و 130 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110-114 جنيهًا في المزرعة، وبين 117-123 جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض البلدي بين 127-135 جنيها للكرتونة للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط اليوم نحو 95 -130 جنيها للكيلو في المحلات حسب النوع.

اعفاء المزارع من الضرائب

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي 15 فبراير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن .

وتضمن قرار الحكومة إدراج مزارع الإنتاج الداجني تحت مظلة قرار الإعفاء من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.