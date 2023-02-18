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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

80 جنيها بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18 فبراير 2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم، السبت 18 فبراير 2023، بعد أن ارتفعت بشكل كبير بداية الشهر الجاري.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض  ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين، والتي تشمل أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات، بالإضافة إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن ارتفع بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب من 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسواق

  • الفراخ البيضاء: بين 75-80 جنيهًا للكيلو بالمزارع حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 88 - 90 جنيهًا للكيلو
  • الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو
  • البانيه: بين 180- 200 جنيه للكيلو
  • الرومي: 75-85 جنيها للكيلو
  • الأمهات البيضاء: 66-67 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
  • وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 40 جنيها .
  • والشيش طاووق استقر عند 100 جنيه.

سعر البيض اليوم الخميس في السوق 

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 108 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.
  • وسعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95-96 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للطبق للمستهلك
  • وسعر البيض كرتونة البلدي بين 110 جنيهات للمستهلك.

اسعار الكتاكيت اليوم السبت 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 20-22 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 16-16.5 جنيه.

أسعار البط اليوم في السوق المحلية ضمن أسعار الدواجن

  • أسعار البط  البلدي بـين 100-110 جنيهات للكيلو.
  • أسعار  البط المولر بين 80-90 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المسكوفي بين 75-80 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط الفرنساوي بين 75-80جنيها للكيلو.
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