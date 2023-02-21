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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول أسعار الدواجن

الفراخ
الفراخ

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه مع التغيرات التي حدثت يصعب عودة أسعار الدواجن إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

ارتفاعات غير مبررة 

وشدد السيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على ضرورة تحجيم الارتفاعات غير المبررة والمنفلتة في أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الكتكوت.

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60 جنيها

وتابع قائلا:" أنا مع المربي، ولكن لازم يكون في وقفه صارمة، السعر العادل لكيلو الدواجن نحو 60-62 جنيها ودي التكلفة ، وإذا تم إضافة المكسب تكون في حدود 65 جنيها، ولكن الفراخ وصلت 82 جنيها في بعض المزارع".

6 ملايين جنيه

وأضاف :“المسيطر على المنظومة حاليًا كبار المنتجين والمستوردين ، كل الناس اللي خسرت في الأمهات عوضت خسارتها، في بعض الشركات يوميا كل صباح يدخل لها نحو 6 ملايين جنيه مكسب من الكتاكيت”.

وأضاف: "لابد من تحجيم هؤلاء المحتكرين ، ودور وزارة الزراعة كبير في هذ الأمر ،الحكومة في تونس أجبرت الشركات الكبرى على وضع معين ووضعت عقوبات صارمة تصل للحبس في حال عدم الالتزام.

الكتكتوت تكلفته 10 جنيهات

وتابع:" احنا دولة قوية لازم كلنا نقف مع بعض، بقول للمنتجين اكسب بالمعقول، السعر العادل لتكلفة الكتكوت لا تزيد عن 10 جنيهات، اقترحت عليهم البيع بـ 15 جنيها ليه يوصل 30".

وعن استيراد الدواجن المجمدة قال :"أرفض الاستيراد ولا أحبذه.. اما مع المنتج المحلي لكن في ظل الازمات يجوز استيراد بعض المنتجات في الأزمات".

72 ألف طن

ونوه إلى أن طرح الدواجن المجمدة سيحقق توزان في السوق ويؤثر على أسعار الدواجن الحية، ولكن بشرط أن تكون بكميات كبيرة لأن هناك عجز كبير في الانتاج، نحن نستهلك 180 ألف طن ولدينا عجز 72 ألف طن، فمثلا إذا تم طرح بين 20-30 ألف طن دواجن مجمدة سيحدث انخفاض في الاسعار إلى نحو حوالي بين 60-62 جنيها".

71.5 جنيه

ووصل سعر الدواجن  المستوردة زنة 1.5 كيلو جرام يبلغ 95 جنيهًا، مقارنة بـ120 جنيهًا سعر الفراخ المحلية، بينما سعر المجمدة المستوردة زنة 1100 جرام ، 71.5 جنيه، ووزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها، والتي تطرحها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية، بحسب مستهكلين.

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