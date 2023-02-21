اتحاد منتجي الدواجن: الإعفاء من الضريبة العقارية أمر إيجابي يسهم في زيادة الإنتاج

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة الأعلاف، أن أسعار الدواجن سوف تنخفض في مصر بعد شهر رمضان.

وقال ثروت الزيني في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،: "تراجع الأسعار يحدث عندما يزيد المعروض من الدواجن في الأسواق ".

وأضاف ثروت الزيني: "الإنتاج تأثر بنسبة 50% بسبب نقص الخامات والأعلاف ونحن نمر بمرحلة صعبة".

وتابع ثروت الزيني:" إعفاء منتجي الدواجن من الضريبة العقارية أمر إيجابي يسهم في زيادة إنتاج الدواجن في مصر وعودة من خرج من الدورة الإنتاجية للدواجن ".

وأكمل ثورت الزيني :" انتاج الدواجن تراجع بسبب خروج جزء كبير من المربين، وأصبحنا ننتج 2.5 مليون دجاجة في اليوم و25 مليون بيضة يوميا ".