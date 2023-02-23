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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

الدواجن
الدواجن

أعلنت الحكومة استيراد 50 ألف طن من الدواجن من  الخارج وتحديدا من البرازيل، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلية بعدما وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيها في بعض المناطق.

أسعار الدجاج المجمد البرازيلي

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التموين، والغرفة التجارية، فإنّ أسعار الفراخ المجمدة تبدأ من 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام ، فيما يصل سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام إلى 78 جنيها، وكيلو ونصف 95 جنيهًا.

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الدواجن 

توازن السوق 

من جانبه قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الاستيراد سيحدث استقرارا في سوق الدواجن،  موضحا أن سعر كيلو الفراخ المجمدة المستوردة 60 جنيها، وأول شحنة دواجن دخلت مصر قبل 15 يوما.

الدواجن 

هل المستوردة غير صالحة؟

ونفى المنوفي كل ما يثار من شائعات حول  عدم صلاحية الدواجن المجمدة، مؤكدا أنها سليمة 100%، لأنها تخضع لرقابة في الموانئ  ويتم اجراء الاختبارات عليها للتأكد من صلاحيتها.

60 جنيهًا

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لصدى البلد: " إن السعر العادل لتكلفة كيلو الدواجن تقف على صاحب المزرعة بنحو 60-62 جنيهًا، وإذا تمت إضافة المكسب تكون في حدود 65 جنيهًا، ولكن وصلت إلى 82 جنيهًا في بعض المزارع وهذا مُبالغ فيه".

الدواجن 

سعر الدواجن اليوم 

وشهدت أسعار الدواجن في المزرعة تراجعا بقيمة 3 جنيهات، لتسجل نحو 78 جنيهًا بعد 81 و 82 في بعض المزارع، فيما تراجعت أسعار الكتاكيت بقوة من 30 إلى 24 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 78 -80 جنيهًا في المزرعة، و82 جنيهًا وقد يصل إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 95 -110 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 107- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 90- 100 جنيه للكيلو.
الدواجن 
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 175- 200 جنيه للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 115 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 60 -70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 45 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 70-77 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 24 : 25 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 13.5 -14 جنيهًا
الكتاكيت 
الدواجن اسعار الدواجن وزارة التموين الفراخ المجمدة اسعار الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

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