منتجي الدواجن تكشف عن حل نهائي لأزمة ارتفاع أسعار الفراخ والبيض

أثارت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق تساؤلات المواطنين خاصة بعد ارتفاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف ، وذلك على الرغم من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ، ومع اقتراب شهر مضان يقبل المواطنون على السلع ومن بينها الدواجن .



وكشف الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن الحل النهائي والأمثل لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بمصر ، وهو الإفراج بكميات كبيرة عن خامات الأعلاف بحيث يشعر المربي بالأمان وفى نفس الوقت نحافظ على صناعة الدواجن ، أما فكرة استيراد الدواجن فهى حل مؤقت وليس دائم .



أسعار الأعلاف



وأضاف "الزيني " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن الافراج عن الأعلاف بكميات تفى احتياجات السوق سيؤدى إلي اتاحتها أمام الجميع، كما يقضي على السوق السودا، منوهًا إلى أن الأعلاف مازالا مرتفعة بالأسواق ، حيث وصل سعر الذرة إلي 16 ألف وفول الصويا إلي 30 ألف جنيه .



وقال " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إنه لا بد من عودة من خرجوا من صناعة الدواجن، وهذا لن يكون إلا من خلال ضمان وجود الأعلاف والمواد الخام بشكل مستدام، وحينها تبدأ الأسعار في التراجع وتكون متوازنة.



توازن أسعار الدواجن



وأوضح أن توازن الأسعار في الدواجن يأتي من إنتاج وإتاحة، مردفا أن الإفراجات عن الأعلاف غير كافية؛ للتعامل مع أزمة الدواجن.



وتتجه الدولة حاليا لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة وذلك لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، وتستورد وزارة التموين من دول يتم التأكد من خلوها من أي أمراض في الدواجن، لسد حاجات المواطنين من الدواجن.