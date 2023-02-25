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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرحلة التوازن تقترب.. انخفاض أسعار الدواجن حال زيادة الإنتاج المحلي

أسعارالدواجن
أسعارالدواجن

‏أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن  أن بسبب أسعار الدواجن لجأت الدولة الى  الاستيراد الأمر الذي  لم نكن نتمناه جميعا ولا نحبذه ، وبالتأكيد الدولة لا تحب ذلك لأن دعم المنتج المحلي هو توجيه من القيادة السياسية.

وتابع وأن بالأمس كان هناك بيان من رئيس مجلس الوزراء بأن هناك فجوة موجودة نتيجة خروج قطاع كبير جدا من أمهات الدواجن لكن مع الافرازات الجديدة التي نتمنى استمرارها بدأت تحدث انفراجة.

 

 وأوضح ثروت الزيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ان هناك تسليط كبير جدا من الدولة على هذا الأمر وفي الأسابيع القادمة سيكون هناك انخفاض في أسعار الدواجن والكتاكيت بشكل كبير ،  وسيكون هناك توازن في أسعار الدواجن الفترة القادمة لكن يجب ان نتفق أن الإنتاج المحلي هو الأساس وتوازن الأسعار لن يحدث إلا بالإنتاج والإتاحة وأن البلاد كانت تمر بفترة صعبة مؤخرا وأثرت علي الجميع ولكن الفترة القادمة سوف تشهد توازنا كبيرا في الأسعار.

 

العلف و أسعار الدواجن

 

وأشار الزيني الى ان  الهيكل والمكون الأساسي للدواجن التسمين والبياض والامهات هو العلف وأيضا شيء مهم جدا ان دائما مصر كان لديها مخزون استراتيجي من الذرة والصويا لمدة ٣ او ٤ شهور على الأقل لأنها مادة حية لا تقبل الحل الجزئي.

اسعار الدواجن الدكتور ثروت الزيني الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدواجن رئيس مجلس الوزراء الإعلامي جابر القرموطي أسعار الفراخ

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