التعليم العالي: مبادرة "دولة الابتكار" تستهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات تدعم الاقتصاد

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة "دولة الابتكار" تمثل إحدى المخرجات الأساسية لمنتدى مصر 2026، موضحًا أن وزراء التعليم العالي والصناعة والإنتاج الحربي أطلقوا عددًا من المبادرات والنداءات الجديدة، بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى ابتكارات تمثل إضافة للاقتصاد القومي في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المبادرة تتضمن عدة مسارات، أولها تشجيع طلاب الجامعات على تقديم مشروعاتهم الابتكارية من خلال أودية التكنولوجيا الموجودة في الجامعات المصرية المختلفة، وثانيها دعم الباحثين وأساتذة الجامعات عبر نداءات تقدمها هيئة دعم التكنولوجيا والابتكارات بوزارة التعليم العالي، لمساعدتهم على تحويل أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية إلى منتجات تضيف للاقتصاد القومي.

وأوضح عبد الغفار أن المجالات المستهدفة تشمل زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والمشروعات التكنولوجية والهندسية، وتطبيق التكنولوجيا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المشروعات المقدمة ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق، وأن تمثل إضافة تحتاج إليها مصر، وتسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرات يمثل بداية مبشرة وطموحة، لافتًا إلى إعلان وزير التعليم العالي أن مصر تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا في النشر الدولي، مع التأكيد على ضرورة ألا يقتصر دور البحث العلمي على النشر، بل يمتد إلى تحويل مخرجاته إلى تطبيقات وابتكارات تواجه التحديات الاجتماعية وتقدم منتجات تدعم الاقتصاد القومي.

وفيما يتعلق بربط البحث العلمي بالمصانع وسوق العمل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إن إحدى المبادرات التي أُطلقت هي مبادرة "أستاذ لكل مصنع"، وتستهدف وجود أساتذة الجامعات والباحثين داخل المصانع المختلفة، لمواجهة التحديات التي تواجهها وتقديم حلول لها على وجه السرعة، خلال فترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وذكر، أن المبادرة تربط البحث العلمي بمشكلات المصانع على أرض الواقع، وتمولها الوزارة إلى جانب القطاع الخاص، موضحًا أن مبادرة "دولة الابتكار" خُصص لها 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، يتحمل جزءًا منها وزارة التعليم العالي، فيما يسهم القطاع الخاص والمصانع في تحمل الجزء الآخر.

وأكد عبد الغفار أن المبادرة لن تبدأ من الصفر، إذ ستدعم المشروعات التطبيقية ومشروعات التخرج الواعدة في الجامعات، إلى جانب تقديم الدعم المادي من صندوق المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي، والاستفادة من أودية التكنولوجيا الموجودة بالجامعات في إطار مبادرة "إحنا سامعينك"، التي تستهدف فتح المجال أمام طلاب الجامعات لعرض أفكارهم ومشروعاتهم.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تقديم نماذج من المبتكرين بين شباب الجامعات وأساتذتها، بما يتيح عرض مشروعاتهم وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات تفيد السوق المصري.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي عن إضافة مسار جديد لترقية أساتذة الجامعات، يركز على المشروعات والأفكار الابتكارية، موضحًا أن تقييم أعضاء هيئة التدريس لن يقتصر على الأبحاث العلمية، بل ستُضاف المشروعات الابتكارية باعتبارها أحد المسارات التي يمكن الاعتماد عليها في الترقية.