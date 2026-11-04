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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جراحة دقيقة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر تنقذ ذراع شابة من مضاعفات ورم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجح فريق طبي بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر في إجراء جراحة دقيقة لشابة تبلغ من العمر 19 عاما، لاستئصال ورم عظمي تسبب في كسر مرضي أسفل عظمة العضد بالذراع اليمنى، مع إعادة بناء الجزء المتضرر وتثبيت الكسر، والحفاظ على سلامة الأعصاب والأوعية الدموية المحيطة بمنطقة الإصابة.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الحالة بعد تعرض الشابة لكسر في عظمة العضد بموقع وجود الورم، وأظهرت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي امتداد الإصابة بالقرب من مفصل الكوع، وهي منطقة شديدة الحساسية لاحتوائها على أعصاب وأوعية دموية رئيسية تتحكم في الحركة والإحساس بالطرف العلوي، الأمر الذي تطلب تخطيطا جراحيا دقيقا لتجنب أي مضاعفات.

وعلى الفور، وضع الفريق الطبي خطة للتدخل الجراحي، تضمنت استكشاف العصب الزندي واستئصال الورم بالكامل، ثم تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير، إلى جانب إجراء ترقيع عظمي باستخدام جزء من عظمة الشظية لتعويض الجزء المتضرر وإعادة بناء العظمة المصابة.

وتكللت الجراحة بالنجاح، مع الحفاظ على سلامة الأعصاب والأوعية الدموية، والاطمئنان على حركة الذراع، فيما غادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأُجريت الجراحة بمشاركة الدكتور محمد بدوي فراج، استشاري جراحة العظام والكسور، والدكتور أحمد حمزة فؤاد، أخصائي جراحة العظام والكسور، والدكتور محمد أشرف، والدكتور حسان علي، طبيبي مقيم جراحة العظام، فيما ضم فريق التخدير الأستاذ الدكتور محمود أحمد إسماعيل، والأستاذة الدكتورة فاطمة عادل الشريف، استشاريي التخدير والعناية، والدكتور المعتصم جعفر أحمد، أخصائي التخدير، إلى جانب محمد مغيث من تمريض العمليات.

وجاء التدخل الجراحي تحت إشراف الدكتور عمرو أحمد حسين، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد العجمي، مدير مستشفى الكرنك الدولي، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لتوفير التدخلات الجراحية المتخصصة والتعامل مع الحالات الدقيقة داخل منشآتها الطبية.

الأقصر اخبار الأقصر الرعاية الصحية

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