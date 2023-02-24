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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة للمواطنين.. طرح دواجن بلدي مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو

دواجن
دواجن

‏أكد الأستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان بالفعل تم طرح حصة دواجن بلدي مجمدة ودواجن برازيلي مجمدة من وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.


وأوضح  محمد أبو مندور خلال مداخلة له في برنامج مانشيت مع الإعلامي "جابر القرموطي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، ان   خلال شهر فبراير هناك 1000 طن دواجن مجمدة بالإضافة إلى 90 طن مجزئات دواجن وأن الألف طن مقسمين على ال خمس الشركات الشقيقة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية 250 طن خلال شهر فبراير سوف يوزعوا في القاهرة والجيزة 100 طن في الإسكندرية و ٣٠٠ طن إلى الصعيد وكل هذا يباع في فروع جمعيتي وبسعر 65 جنيه للكيلو.

 

سعر الكيلو 65 جنيه

 

وتابع أن الدواجن بالسوبر ما ركيت قد تصل الى سعر الدواجن به الى 90 جنية للكيلو ولكن بفضل الله مصر بها رصيد أمن وبـ 65 جنية للكيلو والمواطن يستطيع الحصول على الكمية التي تكفيه ولكن نقوم بالحد من ذلك حتى نتفادى التجار الذين يحاولون الحصول على كميات وبيعها مرة أخرى للمواطنين بسعر اعلى.

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