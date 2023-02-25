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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تراجع في أسعار الدواجن المحلية.. مفاجأة بشأن الفراخ البرازيلي.. الكتكوت ينخفض لـ 20 جنيها

الدواجن
الدواجن

يشهد قطاع الدواجن حاليا في مصر انفراجة بعد أزمة استمرت فترة طويلة وهو ما اضطر الحكومة للتدخل لحل الأزمة في محاولة منها للسيطرة على الأسعار الجنونية للدواجن عبر استيراد الدجاج البرازيلي من الخارج وتوفيرها بكميات كبيرة للمواطنين خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

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انخفاض جديد .. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد انتشار البرازيلي

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توضيح عاجل من شعبة الدواجن بشأن الفراخ البرازيلي| فيديو

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن.


وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "الدواجن أمس كانت بسعر 78 جنيها في المزرعة أما اليوم فوصلت لـ 69 جنيها، أي هناك انخفاض 9 جنيهات".

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "أسعار الدواجن انخفضت بسبب استيراد الدجاج البرازيلي من الخارج"، معقبا: "الدولة تدخلت لحل الأزمة وسد العجز قبل شهر رمضان".

الدواجن

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، : "الدولة تتحرك دائما تحركات إيجابية لحل الأزمات من أجل المواطن"، مضيفا: "الدولة لن تسمح بجلب أي إنتاج أو غذاء للمواطن المصري من الخارج غير صالح".


ولفت الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "هناك مبالغة في الأسعار، لأن التكلفة الفعلية للدواجن من المفترض ألا تزيد عن 65 جنيها"، مؤكدا: "الأيام القادمة ستشهد انخفاضات أخرى تتوازى مع التكلفة الفعلية للمنتج".

 

السعر سابقا


ووجه الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، رسالة للمواطنين، قائلا: "في المرحلة القادمة بعد أن تم طرح كميات كبيرة من الدواجن المستوردة لسد العجز الذي يصل إلى 40% سيكون هناك توازن في الأسعار حتى نصل إلى ما كان عليه السعر سابقا".


الفراخ البرازيلي


وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن بدأت في الانخفاض، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لصالح المواطن .

 

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "الدولة تدخلت لحل الأزمة وسد العجز قبل شهر رمضان".

 

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "هناك حديث متداول وتخوف من الدجاج البرازيلي المستورد"، مؤكدا: "الدولة لن تسمح بجلب أي إنتاج أو غذاء للمواطن المصري من الخارج غير صالح".

انخفاض 30% في أسعار الكتاكيت
أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة لديها تدخل واضح في حل أزمة الدواجن.

وأضاف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "صناعة الدواجن في مصر حققت الاكتفاء الذاتي على مدار سنوات طويلة"، لافتا: "القيادة السياسية داعمة للإنتاج المحلي".

 

وأشار الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "الدولة أصدرت العديد من التسهيلات لمنتجي الدواجن ومنها تعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات وهو ما يؤكد دعم الدولة الكبير لهذا القطاع".

 

وأوضح: "دورة الأمهات في الدجاج تأخذ أسابيع طويلة تصل إلى 4 أشهر، وهناك إدخالات جديدة من الأمهات وعلى مدى الأسابيع القادمة سيكون إنتاجها متواجد في السوق، والدليل أنه حدث انخفاض في أسعار الكتاكيت خلال الأيام الماضية بعد ارتفاعها لأسعار قياسية وصلت إلى 30 جنيها، لتسجل انخفاضا بنسبة تصل إلى 30% إلى أقل من 20 جنيها".

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