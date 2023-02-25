انخفاض 9 جنيهات.. مفاجآت سارة في أسعار الدواجن قبل شهر رمضان| تفاصيل

أثارت أسعار الدواجن بالأسواق تساؤلات المواطنين خاصة بعد ارتفاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف ، وذلك على الرغم من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف

وإليكم أبرز تصريحات الخبراء لبرامج التوك شو..

موعد انتهاء أزمة الدواجن في مصر

أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، ان حل أزمة الدواجن يحتاج 4 شهور، وذلك لخروج دورتين من انتاج الدواجن وتوفير المستورد طوال تلك المدة.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن استيراد الدواجن يؤكد أن الدولة قادرة وتمتلك الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الكافي لاحتياجاتها.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن على المواطن مساعدة الدولة في التصدي لجشع بعض التجار واستغلال الأزمات، مؤكد أن هناك سيولة دولارية في السوق لتوفير الاحتياجات.

الحكومة قامت باستيراد الدواجن

وأشار عبد المنعم السيد إلى ان الحكومة قامت باستيراد الدواجن، وهذا يدل على أنها لا تهدف للربح

الكيلو بـ 65 جنيها.. طرح 1000 طن دواجن مجمدة بأسواق المحافظات

أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الدولة المصرية لها أرصدة كبيرة من الدواجن المجمدة، يمكن أن تكفي إحتياجات السوق المحلي لما بعد شهر رمضان.

وقال محمد أبو مندور،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم، عبر فضائية "دي أم سي"، ان هناك مخطط من قبل لجنة التعاقدات المركزية، من خلال ضخ 110 طن دواجن محلية مجمدة بسعر 65 جنيها، إضافة إلى ضخ 1000 طن من الدواجن المجمدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع ، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن 5 شركات ستعمل على ضخ المنتجات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا : لدينا صلاحيات لضخ المزيد خلال الشهور القادمة.

تكثيف المعروض من الدواجن المجمدة

وأشار محمد أبو مندور إلى أنه كان لا بد من تكثيف المعروض من الدواجن المجمدة خاصة مع أزمة الدواجن الحالية وارتفاع الأسعار، والسعي أن تكون بديل للدواجن العادية.

مفاجأة في أسعار الكتاكيت

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة لديها تدخل واضح في حل أزمة الدواجن.

وأضاف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "صناعة الدواجن في مصر حققت الاكتفاء الذاتي على مدار سنوات طويلة"، لافتا: "القيادة السياسية داعمة للإنتاج المحلي".

وأشار الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "الدولة أصدرت العديد من التسهيلات لمنتجي الدواجن ومنها تعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات وهو ما يؤكد دعم الدولة الكبير لهذا القطاع".

وأوضح: "دورة الأمهات في الدجاج تأخذ أسابيع طويلة تصل إلى 4 أشهر، وهناك إدخالات جديدة من الأمهات وعلى مدى الأسابيع القادمة سيكون إنتاجها متواجد في السوق، والدليل أنه حدث انخفاض في أسعار الكتاكيت خلال الأيام الماضية بعد ارتفاعها لأسعار قياسية وصلت إلى 30 جنيها، لتسجل انخفاضا بنسبة تصل إلى 30% إلى أقل من 20 جنيها".

مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد انتشار البرازيلي

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن.

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "الدواجن أمس كانت بسعر 78 جنيها في المزرعة أما اليوم فوصلت لـ 69 جنيها، أي هناك انخفاض 9 جنيهات".

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "أسعار الدواجن انخفضت بسبب استيراد الدجاج البرازيلي من الخارج"، معقبا: "الدولة تدخلت لحل الأزمة وسد العجز قبل شهر رمضان".

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، : "الدولة تتحرك دائما تحركات إيجابية لحل الأزمات من أجل المواطن"، مضيفا: "الدولة لن تسمح بجلب أي انتاج أو غذاء للمواطن المصري من الخارج غير صالح".



ولفت الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "هناك مبالغة في الأسعار، لأن التكلفة الفعلية للدواجن من المفترض ألا تزيد عن 65 جنيها"، مؤكدا: "الأيام القادمة ستشهد انخفاضات أخرى تتوازى مع التكلفة الفعلية للمنتج".

مرحلة التوازن في الأسعار

ووجه الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، رسالة للمواطنين، قائلا: "في المرحلة القادمة بعد أن تم طرح كميات كبيرة من الدواجن المستوردة لسد العجز الذي يصل إلى 40% سيكون هناك توازن في الأسعار حتى نصل إلى ما كان عليه السعر سابقا".