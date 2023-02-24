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رئيس التحرير
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البرازيلي روضتها .. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد"رينال عويضة" تغطية اخبارية عن تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق.
 


 

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بشكل ملحوظ بعد قرار الحكومة باستيراد نحو 50 ألف من الدواجن المجمدة من دولة البرازيل لسد احتياجات السوق ، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيها في بعض المناطق.

ولم يتوقف الأمر عند تراجعأاسعار الدواجن بل هبطت أيضا أسعار الكتاكيت لتبدأ من 18 جنيها بعدما تخطت 33 جنيها بتراجع يقدر ب، 15 جنيها، فيما تراجعت أسعار الكتاكيت الساسو لتبدأ من 15 جنيها.

وتراجعت أسعار الدواجن بعد أن وصلت 82 في المزرعة ليسجل سعر الكيلو البيضاء اليوم في أرض المزرعة بداية من 75 جنيها، وتبدأ في المحلات من 80 جنيها.

وشهدت أسعار الدواجن تراجعا بين 3 إلى 6 جنيهات في المحلات المختلفة ، ووصل السعر في أحد المحلات إلى 95 منذ أيام، ولكن سجل الآن في نفس المحل نحو 92 جنيها، فيما سجلت في مناطق آخرى 82 جنيها بعد أن كانت 88 جنيه يوم أمس الخميس.

فيما تراجعت أسعار البانيه لتبدأ من 165 جنيه مجددا بعد ما وصلت إلى 210 جنيه في وقت ساق في بعض الأماكن، ويتراوح اسعر البانيه اليوم بين 165 و 185 جنيها.

أما اسعار الفراخ المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، فوصل سعر الفرخة ل 71.5 وزن الـ كيلو و100 جرام .

اما سعر  الفرخة وزن الكيلو و200 جرام فوصل الى 78 جنيها.

وسعرالفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

في مقابل سعر الفراخ البيضاء 88 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

والفراخ البلدي بين 100-115 جنيهات للكيلو.

والفراخ الأمهات البيضاء: 70-76 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

ووصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، للكتكوت أبيض من 18 ل 20 جنيه، والكتكوت الساسو من 14 -17 جنيهًا. 

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