بعد الإفراج عن أعلاف بـ99 مليون دولار.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق ، مع الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة منها وزارة الزراعة، والبنك المركزي، مما يزيد المعروض من الأعلاف وبالتالى تنخفض الأسعار

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها ، بينما بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.

وتراوح سعر الدواجن الأمهات فى المزرعة من 55 إلى 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 99 إلى 100 جنيهًا بالمزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو بالأسواق.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7: 8 جنيهات.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 78 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 85 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 110 إلى 120 جنيهات

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ .

99 مليون دولار

واضاف "القصير" انه خلال الفترة من 19/4/2023 حتى 27/4/2023تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي99 مليون دولار .

وأضاف ان الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 27 أبريل 2023) 4.2 مليون طن منهم 3.1 مليون طن ذرة ، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.