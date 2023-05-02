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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 76 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2 مايو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.

 

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو بالمزرعة وسعرها في السوق المحلية 76 جنيهًا

أسعار الساسو 75 جنيهًا للكيلو سعر المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك 80 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 99 جنيهًا للكيلو سعر المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك 104 جنيهات.

أسعار الدواجن الأمهات نحو 56 جنيها بالمزرعة ويصل سعرها للمستهلك 62 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 28 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو 16-17.

سعر البانيه 160 جنيها للكيلو في معظم محال الدواجن.

أسعار البيض الأحمر 100.75 جنيه للكرتونة داخل المزرعة.

وتصل للمواطن المستهلك بسعر 106 جنيهات.

تصل أسعار البيض الأبيض اليوم في المزارع بسعر 100 جنيه، وتصل إلى المواطن في المحلات التجارية بسعر 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار الدواجن البيضاء أسعار الساسو أسعار الدواجن البلدي اليوم أسعار الدواجن الأمهات

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