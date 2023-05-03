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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

صدى البلد

لا تزال أزمة مباراة السوبر وانسحاب الزمالك تلقي بظلالها على الشارعين المصري والإماراتي، خاصة أن جماهير الزمالك في الإمارات شعرت بصدمة لانسحاب فريقها أمام المنافس اللدود الأهلي، إلى جانب أن كل محب للفارس الأبيض كان يُمني النفس بمشاهدة نجومه المفضلين في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية ابوظبي، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث حل نادي بيراميدز مكان الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل.

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الجبلاية في ورطة بسبب الزمالك

وضع انسحاب نادي الزمالك، من مباراة السوبر أمام منافسه الاهلي، مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم في حرج بالغ، أمام مسئولي مجلس أبوظبي الرياضي "الجهة المنظمة للمباراة" من جهة، وجماهير الزمالك في الخارج من جهة أخرى.

وسادت حالة من الجدل بين جماهير الزمالك عن مصير التذاكر المباعة، حيث بات لزاما على الجهة المنظمة، رد قيمة التذاكر المباعة للجماهير، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة.

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اتحاد الكرة: رد قيمة التذاكر

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الشركة الراعية ستعيد قيمة التذاكر لجماهير الزمالك، بعد قرار النادي بعدم خوض اللقاء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد: «اتحاد الكرة لم يسئ إلى الزمالك في خطابه، وأبلغه بأن أقصى حد لتوضيح موقفه بشكل رسمي الثالثة عصر أمس، وهذا ما حدث مع بيراميدز وطلائع الجيش أيضا».

وتابع: «الزمالك سبق ولجأ للقضاء في أزمة قيد صفقاته الشتوية، وقدم الاتحاد المصري حينها ما يفيد بأن المحكمة غير مختصة، وسيكرر نفس الأمر مع الأهلي، وحينها ستصبح لجنة التظلمات مسؤولة بشكل كامل عن نظر تظلم كهربا».

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بيان رسمي من مجلس أبوظبي الرياضي

أصدر مجلس أبوظبي الرياضي،  بيانا لطمأنة جمهور الأبيض على قيمة التذاكر، بعد حالة القلق التي سادت بين الجمهور من استبدال الزمالك بنادي بيراميدز.
وجاء في البيان: "نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة".
وأضاف: "سيتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو".

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10 ملايين جنيه خسائر اتحاد الكرة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن مواجهة الجبلاية لخسائر كبيرة بعد انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، التي تقام يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وأضاف المصدر أن خسائر اتحاد الكرة من انسحاب الزمالك في مباراة السوبر المصري تبلغ 10 ملايين جنيه، بسبب تراجع بعض الرعاة عن رعاية مباراة السوبر بعد انسحاب الزمالك، خاصة أن مواجهة القطبين أكثر جماهيرية، بجانب الخسائر التي يتكبدها من استرجاع تذاكر جماهير الزمالك التي بيعها في الإمارات.

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موعد إقامة المباراة

أعلنت الجهة المنظمة للمباراة، عن إقامتها يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة السابعة والنصف، بين الأهلي و بيراميدز.


وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية ١ المفتوحة، بتعليق المعلق عامر عبد الله، و أيضًا قناة اون تايم سبورتس.
ومن المقرر أن يحيي المطرب تامر حسني، الحفل الفني الذي يسبق إقامة مباراة السوبر.

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