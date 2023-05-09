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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ

تراجعت أسعار الدواجن بقوة، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الفراخ الأيام الماضية، إذ هبط سعر كيلو الدواجن لتبدأ من 60 جنيها في المحلات للمستهلك من نوع الأمهات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء التسمين من 65 جنيها.

الإفراجات عن مستلزمات الأعلاف مستمرة 

وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها امس أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 مايو 2023)  4.5 مليون طن، منها 3.3 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل 68 مليار جنيه بسعر اليوم.

أسعار الفراخ

سعر كيلو البانيه 

هبط سعر كيلو البانيه اليوم بقوة ، إذ يبدأ من 135 جنيها في بعض المحلات ، بعد ان كان 180 جنيها قبل أيام قليلة، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من نوع الأمهات من 125 جنيها.

سعر كيلو البانيه 

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سعر الفراخ اليوم

وهبط سعر كيلو الفراخ اليوم ليصل إلى 62 -63 جنيها في المزرعة، ليباع للمواطنين بدءا من 65 جنيها في المحلات، ويبدأ سعر كيلو الفراخ الامهات من 60-63 جنيها، فيما تراجع سعر كرتونة البيض بقوة بقيمة قدرت بنحو 15 جنيها للبيض البلدي و12 جنيها للأحمر.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 100-110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 80 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 135- 150 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 45 -50 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 36-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق بعد التراجع الأخير، إلى ما يلي:

  • كتكوت أبيض: 11 جنيها.
  • كتكوت ساسو: 9-10 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 92 جنيها في المزرعة، وبين 96 و100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة، بعدما سجلت 112 جنيها قبل أيام.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 88.75 إلى 90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -98 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 85 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 92 -95 جنيها.
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