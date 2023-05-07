تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض.. فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك تراجعا كبيرا جدا في أسعار البيض والدواجث، حيث سجل بيض المائدة 88 جنيه في المزرعة، داعيا إلى الحفاظ على المربي والوصول لسعر مناسب للمستهلك، وهذا لن يتأتى إلا برجوع أسعار الأعلاف إلى الأسعار الطبيعية.

وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أنّه يجب التعامل مع سعر فول الصويا، والذي وصل سعره 42 ألف جنيه وهو سعر مبالغ فيه جدا، وبالتالي يجب الحفاظ على الأسعار الطبيعية بحيث لا تتخطى 23 ألف جنيه للطن، وإذا حدث ذلك سيتم خفض سعر الأعلاف بنسبة أكثر من 30%.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك ارتباط وثيق بين التكلفة وسعر الأعلاف، موضحًا أنه طالما كانت أسعار الأعلاف عالية انعكس ذلك على التكلفة والإنتاج عند المربي، مشددًا على أن الإفراجات الجمركية تضمن توازنا في الأسعار وتراجعها بسبب خفض تكلفة الأعلاف، حيث يعاني المربون من ارتفاع التكلفة، إذ انعكست التشوهات السعرية عليهم بالسلب.